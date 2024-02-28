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«Продвигаем аккордеонное искусство на весь мир». Музыканты рассказали о преимуществах народного инструмента

28 февраля 2024 09:26
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Весна на пороге, и вновь звучит аккордеон. Наверное, никакой другой инструмент не может так тепло и красочно передать наши самые романтические ожидания от смены времен года. Что делать, чтобы душа развернулась навстречу счастью?

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Владимир Федорук, доцент кафедры музыкально-педагогического образования БГПУ им. М. Танка, и Полина Барсук, студентка факультета эстетического образования БГПУ им. М. Танка.

Дмитрий Потапович, ведущий:
Что вам помогает творить?

«Продвигаем аккордеонное искусство на весь мир». Музыканты рассказали о преимуществах народного инструмента-1

Владимир Федорук, доцент кафедры музыкально-педагогического образования БГПУ им. М. Танка:
Музыка сама по себе, потому что мы очень любим музыку, наш инструмент, продвигаем аккордеонное искусство на весь мир. Мне кажется, это наше самое главное вдохновение. Большое внимание уделяем тому, что играем белорусскую музыку.

Юрий Царев, ведущий:
Как можно поддерживать народный инструмент и держать его в современном темпе?

Владимир Федорук:
Все зависит от музыкантов. Аккордеон настолько универсальный, многоплановый, играть на нем можно любую музыку. Мы всегда на концертах исполняем композиции, которые уже полюбились слушателям. Много пишем музыки, которую играют и студенты, и дети по всей Беларуси. Такие концерты являются и профориентационными, мы знакомим с нашим университетом, нашим факультетом. Приглашаем всех к нам учиться.

Подробности в видео

# Белорусская музыка # общество # Дмитрий Потапович # Юрий Царёв # Александра Каштанова

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