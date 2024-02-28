В Минске откроется выставка свадебных платьев, на которой можно увидеть наряды разных эпох

«Как прекрасна невеста, и жених ей под стать». В столице 28 февраля откроется выставка свадебных платьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это совместный проект Музея истории Минска с коллегами из Брестского областного краеведческого музея и Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта.

В основе экспозиции – коллекция свадебных платьев и аксессуаров, которые были в моде, начиная с послевоенных лет.