В Минске откроется выставка свадебных платьев, на которой можно увидеть наряды разных эпох
«Как прекрасна невеста, и жених ей под стать». В столице 28 февраля откроется выставка свадебных платьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это совместный проект Музея истории Минска с коллегами из Брестского областного краеведческого музея и Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта.
В основе экспозиции – коллекция свадебных платьев и аксессуаров, которые были в моде, начиная с послевоенных лет.
Помимо этого, на выставке можно будет увидеть старинные фотографии и альбомы, официальные брачные документы прошлых лет, свадебные открытки и приглашения, а также материалы о церемонии венчания.