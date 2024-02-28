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В Минске откроется выставка свадебных платьев, на которой можно увидеть наряды разных эпох

28 февраля 2024 08:34
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«Как прекрасна невеста, и жених ей под стать». В столице 28 февраля откроется выставка свадебных платьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это совместный проект Музея истории Минска с коллегами из Брестского областного краеведческого музея и Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта.

В Минске откроется выставка свадебных платьев, на которой можно увидеть наряды разных эпох-1

В основе экспозиции – коллекция свадебных платьев и аксессуаров, которые были в моде, начиная с послевоенных лет.

В Минске откроется выставка свадебных платьев, на которой можно увидеть наряды разных эпох-4

Помимо этого, на выставке можно будет увидеть старинные фотографии и альбомы, официальные брачные документы прошлых лет, свадебные открытки и приглашения, а также материалы о церемонии венчания.

# Выставка # общество

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