Свидерский: каждый второй продаваемый новый автомобиль – это Geely

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Геннадий Свидерский. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Пару лет назад каждый пятый продаваемый новый автомобиль – это был Geely. А сейчас какая статистика?

Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Каждый второй. Александр Осенко:

Сколько уже продано? Геннадий Свидерский:

Продано уже больше 60 тысяч. По-моему, 62 тысячи машин продано только в Беларуси. А 260 тысяч – это всего было произведено на заводе за это время. Александр Осенко:

Все мои знакомые, чтобы купить себе заветный автомобиль Tugella, стоят в очереди по несколько месяцев.