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Свидерский: каждый второй продаваемый новый автомобиль – это Geely

27 октября 2024 07:15
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Геннадий Свидерский.  

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Пару лет назад каждый пятый продаваемый новый автомобиль – это был Geely. А сейчас какая статистика?

Свидерский: каждый второй продаваемый новый автомобиль – это Geely-2

Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Каждый второй.

Александр Осенко:
Сколько уже продано?

Геннадий Свидерский:
Продано уже больше 60 тысяч. По-моему, 62 тысячи машин продано только в Беларуси. А 260 тысяч – это всего было произведено на заводе за это время.

Александр Осенко:
Все мои знакомые, чтобы купить себе заветный автомобиль Tugella, стоят в очереди по несколько месяцев.

Свидерский: каждый второй продаваемый новый автомобиль – это Geely-4

Геннадий Свидерский:
Слава богу, мы уже вопрос решили. Есть достаточное количество дилерских центров, нужно только иметь желание, выбрать автомобиль, который вам нравится и спокойно ездить. Действительно в прошлом году была такая ситуация, нас критиковали за то, что, как в советское время, нужно ждать автомобиль. Мы восприняли эту критику и заказали в этом году, спланировали больший объем производства. Если в прошлом году мы продали за весь год 14 тысяч автомобилей, то в этом году – уже 17 тысяч, а год еще не закончился.

# Автомобили # Геннадий Свидерский # Александр Осенко

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