Свидерский: каждый второй продаваемый новый автомобиль – это Geely
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Геннадий Свидерский.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Пару лет назад каждый пятый продаваемый новый автомобиль – это был Geely. А сейчас какая статистика?
Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Каждый второй.
Александр Осенко:
Сколько уже продано?
Геннадий Свидерский:
Продано уже больше 60 тысяч. По-моему, 62 тысячи машин продано только в Беларуси. А 260 тысяч – это всего было произведено на заводе за это время.
Александр Осенко:
Все мои знакомые, чтобы купить себе заветный автомобиль Tugella, стоят в очереди по несколько месяцев.
Геннадий Свидерский:
Слава богу, мы уже вопрос решили. Есть достаточное количество дилерских центров, нужно только иметь желание, выбрать автомобиль, который вам нравится и спокойно ездить. Действительно в прошлом году была такая ситуация, нас критиковали за то, что, как в советское время, нужно ждать автомобиль. Мы восприняли эту критику и заказали в этом году, спланировали больший объем производства. Если в прошлом году мы продали за весь год 14 тысяч автомобилей, то в этом году – уже 17 тысяч, а год еще не закончился.