Какую новинку скоро представит «БЕЛДЖИ»? Генеральный директор приоткрыл тайну

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Геннадий Свидерский. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Как часто линейка может обновляться?

Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

В 2018 году мы на конвейер поставили три модели, и через три года все три модели мы сняли с производства, поставили новые модели. То есть рынок легковых автомобилей обновляется раз в 4-5 лет. Я не беру рестайлинг. Рестайлинг делается чаще, а новые автомобили появляются через 4-5 лет. Сейчас мы изготавливаем опытно-промышленную партию «электрички» на базе Х50. Александр Осенко:

А почему Geometry C остановили? Геннадий Свидерский:

Нельзя объять необъятное – это первое. Во-вторых, на рынке «электричек» тоже идет обновление гораздо быстрее, чем обновление, которое идет на рынке бензиновых автомобилей. Посмотрите на наши улицы. Еще год назад «электричка» была эксклюзивом. Уже не хватает зарядных станций, и мы видим, что многие компании бросились именно на электрические автомобили. И Geely – то же самое – не стояла на месте. Вместо Geometry C пошла Galaxy, гибриды, последовательные гибриды. Мы сейчас, зная, что требуется время на подготовку производства этих моделей, мы со второго полугодия хотим организовать производство и электрических автомобилей у себя с компанией Geely, поэтому выбрали более перспективную модель. Я думаю, что она понравится покупателю.