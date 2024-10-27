Какую новинку скоро представит «БЕЛДЖИ»? Генеральный директор приоткрыл тайну

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Геннадий Свидерский.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Как часто линейка может обновляться?
Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:
В 2018 году мы на конвейер поставили три модели, и через три года все три модели мы сняли с производства, поставили новые модели. То есть рынок легковых автомобилей обновляется раз в 4-5 лет. Я не беру рестайлинг. Рестайлинг делается чаще, а новые автомобили появляются через 4-5 лет.
Сейчас мы изготавливаем опытно-промышленную партию «электрички» на базе Х50.
Александр Осенко:
А почему Geometry C остановили?
Геннадий Свидерский:
Нельзя объять необъятное – это первое. Во-вторых, на рынке «электричек» тоже идет обновление гораздо быстрее, чем обновление, которое идет на рынке бензиновых автомобилей. Посмотрите на наши улицы. Еще год назад «электричка» была эксклюзивом. Уже не хватает зарядных станций, и мы видим, что многие компании бросились именно на электрические автомобили. И Geely – то же самое – не стояла на месте. Вместо Geometry C пошла Galaxy, гибриды, последовательные гибриды. Мы сейчас, зная, что требуется время на подготовку производства этих моделей, мы со второго полугодия хотим организовать производство и электрических автомобилей у себя с компанией Geely, поэтому выбрали более перспективную модель. Я думаю, что она понравится покупателю.
Александр Осенко:
Это будет чистая «электричка» или гибрид?
Геннадий Свидерский:
В этом году, с октября, мы начнем продавать модель E8, седан представительского класса. Чисто электрический. Но еще будем испытывать две модели кроссоверов. Один – чисто электрический, вторая – последовательный гибрид. Если мы увидим, что спрос есть и мы сможем продавать необходимое количество, обеспечить окупаемость, тогда вложим деньги в производство.
Александр Осенко:
Мы конструируем «электричку» здесь?
Геннадий Свидерский:
Мы на базе платформы, которую получили из Китая, сейчас адаптируем, вместо двигателя внутреннего сгорания – электрический и инвертор.
Александр Осенко:
И это будет уже нашей разработкой?
Геннадий Свидерский:
Эти узлы будут изготовлены в Беларуси, по этим узлам нужно получить высокое качество и низкую себестоимость. Но самое главное, как я вижу, что если мы будем смотреть на Тракторный завод, Автомобильный, БелАЗ, там есть конструкторское подразделение, которое проектирует. Наша задача – создать такие компетенции, чтобы конструкторские подразделения появились и по легковому автомобилю. Сейчас это подразделение сформировано в Объединенном институте Академии наук, а дальше оно должно развиваться и расширяться.
Конечно, то, что касается развития электромобилей, сейчас выяснилось, что зарядных станций не хватает. И в коттеджных поселках, когда на улице стало много электромобилей, то и первичная сеть не выдерживает.