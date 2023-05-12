В Червенском районе организовали викторину ко Дню Государственного герба, флага и гимна

Новости Беларуси. Молодежь Червенского района подключилась к эстафете «Ганаруся роднымi сiмваламi», посвященной Дню Государственного герба, флага и гимна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Активисты организовали викторину «Символы моей страны», на которой задавали вопросы местным жителям про атрибутику государства. Как это было – в материале Влады Родовской.

Белорусы готовятся отмечать День государственных флага, герба и гимна. Это дань уважения всем трем символам. Уже в преддверии праздника в Червенском районе началась череда мероприятий. Активисты БРСМ запустили тематическую эстафету «Ганаруся роднымi сімваламi». А началось все с викторины.

Влада Родовская, корреспондент:

Из чего состоит герб, что символизирует орнамент и кто автор гимна. Основная цель викторины выяснить, как граждане знают историю своей страны.

Акция проводится не впервые. В ее рамках БРСМ организует сотни мероприятий по всей Минской области. Это забеги, велопробеги, фотоконкурсы.