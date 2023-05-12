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В Червенском районе организовали викторину ко Дню Государственного герба, флага и гимна

12 мая 2023 14:01
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Новости Беларуси. Молодежь Червенского района подключилась к эстафете «Ганаруся роднымi сiмваламi», посвященной Дню Государственного герба, флага и гимна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Активисты организовали викторину «Символы моей страны», на которой задавали вопросы местным жителям про атрибутику государства. 

Как это было – в материале Влады Родовской. 

В Червенском районе организовали викторину ко Дню Государственного герба, флага и гимна-1

Белорусы готовятся отмечать День государственных флага, герба и гимна. Это дань уважения всем трем символам. Уже в преддверии праздника в Червенском районе началась череда мероприятий. Активисты БРСМ запустили тематическую эстафету «Ганаруся роднымi сімваламi». А началось все с викторины. 

В Червенском районе организовали викторину ко Дню Государственного герба, флага и гимна-4

Влада Родовская, корреспондент: 
Из чего состоит герб, что символизирует орнамент и кто автор гимна. Основная цель викторины выяснить, как граждане знают историю своей страны. 

В Червенском районе организовали викторину ко Дню Государственного герба, флага и гимна-7

Акция проводится не впервые. В ее рамках БРСМ организует сотни мероприятий по всей Минской области. Это забеги, велопробеги, фотоконкурсы. 

В Червенском районе организовали викторину ко Дню Государственного герба, флага и гимна-10

Дмитрий Кононков, первый секретарь Червенского районного комитета БРСМ: 
Посмотрим, как отреагируют жители города. Если все понравится, может, сделаем более масштабное мероприятие. 

Подробности в видео

# Герб и флаг Беларуси # общество # Влада Родовская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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