СК завершил следственные действия по делу руководства ФК «Шахтёр»

Новости Беларуси. СК завершил следственные действия по делу руководства футбольного клуба «Шахтер». Поводом для его возбуждения стала информация о договорных матчах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выяснилось, что руководство клуба оказывало незаконное влияние на результаты матчей чемпионата страны среди команд Высшей лиги в прошлом сезоне. Кроме того, со стороны «горняков» установлена передача денег командам, игравшим против их конкурентов – столичного «Динамо» и борисовского БАТЭ. Вознаграждение выплачивалось за победу или ничью. В ходе следствия обнаружено четыре подобных факта.

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

В ходе совместной работы Следственного комитета и Министерства внутренних дел установлено, что представителям двух команд предлагались незаконные вознаграждения за обеспечение поражения в матчах со своим участием. В связи с обличением правоохранительными органами противоправного сговора деньги переданы не были. Соответствующие действия квалифицированы как покушение на совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 253 (подкуп участников и организаторов спортивных соревнований) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В результате ФК «Шахтер» лишился титула. Десятки спортсменов дисквалифицированы. Кроме него наказание получили «Энергетик-БГУ», ставший серебряным призером, и бобруйская «Белшина».