Лукашенко пригласили на саммит ООН. Что ответил Президент Беларуси?
Новости Беларуси. Беларусь получила приглашение на участие в саммите по целям устойчивого развития. Он состоится в сентябре в Нью-Йорке. Письмо пришло в адрес главы нашего государства от Антониу Гутерриша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Генеральный секретарь ООН отметил, что многочисленные кризисы последних трех лет нанесли серьезный удар по усилиям, направленным на выполнение ЦУР. Тем не менее предусмотренные преобразования остаются возможными и необходимыми. В ООН рассчитывают на поддержку Беларуси.
Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН:
На полпути к осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года пришло время взглянуть фактам в лицо. Без резкого увеличения обязательств, солидарности и преобразующих действий мы упустим главные цели Повестки дня на период до 2030 года по искоренению нищеты, сокращению неравенства и защите окружающей среды. Я рассчитываю на вашу поддержку в обеспечении прорывов, в которых отчаянно нуждается наш мир.
Минск приветствует инициативу проведения саммита. Опыт Беларуси по эффективной организации работы в деле достижения Целей устойчивого развития будет интересен другим государствам ООН. И наша страна готова им делиться, отметил Александр Лукашенко в своем ответном письме генсеку ООН. Глава государства подчеркнул, что предстоящий саммит должен четко обозначить взаимосвязь между миром и устойчивым развитием и тем самым дать импульс к началу глобального диалога по безопасности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы совершенно верно отметили, что «многочисленные кризисы последних трех лет нанесли серьезный удар по усилиям, направленным на выполнение Повестки-2030». Сегодня совершенно очевидно, что без мира не может быть устойчивого развития на планете. Я произнес эти слова еще в 2015 году, выступая на саммите ООН, на котором были приняты Цели устойчивого развития. Вами также неоднократно озвучивалась схожая мысль. История Беларуси пронизана печальными воспоминаниями о войне. И поэтому мы очень дорожим миром не только на своей земле, но и в региональном и глобальном масштабах. На протяжении ряда последних лет мы активно призываем все государства к всеобъемлющему диалогу по безопасности в целях формирования основ построения нового, справедливого мирового порядка. Неужели для того, чтобы к нам наконец прислушались, должна произойти глобальная катастрофа, которая унесет жизни миллионов людей? На фоне растущего геополитического противостояния на планете диалог в истинном духе Сан-Франциско сегодня востребован как никогда со времен окончания холодной войны.
Напомним, программу Целей устойчивого развития государства участники ООН приняли в 2015-м. Это 17 целей, направленных на сохранение климата и ресурсов планеты, создание стойкой инфраструктуры, ликвидацию бедности, обеспечение продовольственной безопасности.