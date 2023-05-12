Лукашенко пригласили на саммит ООН. Что ответил Президент Беларуси?

Новости Беларуси. Беларусь получила приглашение на участие в саммите по целям устойчивого развития. Он состоится в сентябре в Нью-Йорке. Письмо пришло в адрес главы нашего государства от Антониу Гутерриша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Генеральный секретарь ООН отметил, что многочисленные кризисы последних трех лет нанесли серьезный удар по усилиям, направленным на выполнение ЦУР. Тем не менее предусмотренные преобразования остаются возможными и необходимыми. В ООН рассчитывают на поддержку Беларуси.

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН:

На полпути к осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года пришло время взглянуть фактам в лицо. Без резкого увеличения обязательств, солидарности и преобразующих действий мы упустим главные цели Повестки дня на период до 2030 года по искоренению нищеты, сокращению неравенства и защите окружающей среды. Я рассчитываю на вашу поддержку в обеспечении прорывов, в которых отчаянно нуждается наш мир.

Минск приветствует инициативу проведения саммита. Опыт Беларуси по эффективной организации работы в деле достижения Целей устойчивого развития будет интересен другим государствам ООН. И наша страна готова им делиться, отметил Александр Лукашенко в своем ответном письме генсеку ООН. Глава государства подчеркнул, что предстоящий саммит должен четко обозначить взаимосвязь между миром и устойчивым развитием и тем самым дать импульс к началу глобального диалога по безопасности.