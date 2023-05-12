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На самой высокой точке Беларуси открылась композиция «Сцяг Радзімы»

12 мая 2023 13:25
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Новости Беларуси. На самой высокой точке Беларуси, Дзержинской горе, торжественно открылась архитектурная композиция «Сцяг Радзімы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На самой высокой точке Беларуси открылась композиция «Сцяг Радзімы» -1

Проектирование началось еще полтора года назад. Художественную часть полностью взял на себя архитектурный факультет БНТУ, в том числе привлекли и студентов. Материал выбрали надежный: композиция выполнена из нержавеющей стали. Знак имеет спиральную форму, которая символизирует вечность.  

На самой высокой точке Беларуси открылась композиция «Сцяг Радзімы» -4

Яна Досина, ученица гимназии № 3 Дзержинска:  
Я считаю, что этот памятник достоин быть на этой точке. Мне нравится архитектурное исполнение памятника и его месторасположение.  

На самой высокой точке Беларуси открылась композиция «Сцяг Радзімы» -7

Армен Сардаров, декан архитектурного факультета БНТУ:  
Мы старались сделать так, чтобы это было обращение к небу, к солнцу. И чтобы это крепко стояло на земле. Отсюда вертикальность композиции, отсюда пилоны, на которых это держится. Мы воплотили ту идею, которая должна быть, идею соединения нашей земли с вечностью, с историей. Эта земля должна стоять вечно.  

На самой высокой точке Беларуси открылась композиция «Сцяг Радзімы» -10

Планируется, что около строения будут проводить патриотические и молодежные акции.  

# Архитектура # общество # Фотофакт

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