На самой высокой точке Беларуси открылась композиция «Сцяг Радзімы»

Новости Беларуси. На самой высокой точке Беларуси, Дзержинской горе, торжественно открылась архитектурная композиция «Сцяг Радзімы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проектирование началось еще полтора года назад. Художественную часть полностью взял на себя архитектурный факультет БНТУ, в том числе привлекли и студентов. Материал выбрали надежный: композиция выполнена из нержавеющей стали. Знак имеет спиральную форму, которая символизирует вечность.

Яна Досина, ученица гимназии № 3 Дзержинска:

Я считаю, что этот памятник достоин быть на этой точке. Мне нравится архитектурное исполнение памятника и его месторасположение.

Армен Сардаров, декан архитектурного факультета БНТУ:

Мы старались сделать так, чтобы это было обращение к небу, к солнцу. И чтобы это крепко стояло на земле. Отсюда вертикальность композиции, отсюда пилоны, на которых это держится. Мы воплотили ту идею, которая должна быть, идею соединения нашей земли с вечностью, с историей. Эта земля должна стоять вечно.