В Центральном районе Минска прошла Внеочередная конференция РOO «Белая Русь»

Организация Центрального района Минска «Белой Руси» выдвинула своих кандидатов на Внеочередной съезд Республиканского общественного объединения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Его центральной темой станет определение состава участников 7-го Всебелорусского народного собрания. Общественное объединение намерено выдвинуть в качестве делегатов ВНС 80 человек, которые будут представлять все области и Минск. Напомним, высший орган народовластия соберется не позднее конца апреля.

Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:

Я ощущаю очень положительные эмоции, для меня это большая честь и доверие представлять Центральный район, в котором я уже 8 лет возглавляю достаточно большое учреждение, и представлять его в Минске, и быть представителем общественного объединения «Белая Русь», которое делает очень много для развития нашего общества и тех социальных стандартов нашего государства в нашей стране.

Галина Гузовская, председатель Центральной районной организации Минска РОО «Белая Русь»:

Я твердо убеждена, что делегаты, которых сегодня мы выбрали, – это истинные патриоты. Это те люди, кто и словом, и делом, своим ежедневным, качественным, кропотливым трудом показывают преданность, любовь родной стране и всему белорусскому обществу.