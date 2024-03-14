Новый экотренд «съедобные стаканчики для кофе» набирает популярность в Беларуси

Новости Беларуси. Новый экотренд набирает популярность в Беларуси. Речь о съедобной посуде, которая не только избавит страну от лишнего мусора, но и может стать полезным, низкокалорийным десертом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Могилевском торговом колледже работают над созданием рецепта биостакана для горячих напитков, который можно употреблять в пищу. В его основе овсяные отруби, а это клетчатка, что полезно для здоровья. Подробнее о тренде – Юлия Мычка.

Я задумалась о том, что можно совместить приятное с полезным. Низкокалорийный десерт из отрубей и кофе.

Проект Юлии Ерусалимовой – не первая попытка познакомить белорусов с экопосудой. Похожие «съедобные» стартапы появились Беларуси три года назад, когда в общепите запретили использовать пластик и нужна была альтернатива. Среди предложений была посуда из крахмала и сахарного тростника, но подобные ложки и тарелки не прижились. И вот спустя несколько лет новая заявка: с прицелом не только на экологию, но и на пользу для здоровья. В основе этих стаканов – овсяные отруби, фактически отходы мукомольной промышленности, которые можно превратить в доходы.

Наталья Вахрушева, преподаватель Могилевского торгового колледжа:

Всех интересовала экономическая сторона, то есть насколько это будет рентабельно, потому что состав стакана все-таки предполагает дополнительные затраты, так, чтобы это было съедобно, экологично и чтобы это приносило еще какую-то прибыль.

Месяц назад кофе в съедобных стаканах впервые появилось в Могилеве. Первая партия из 400 штук ушла за две недели.