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Новости по тегу #Центральный ботанический сад НАН Беларуси

Кусочек Версаля в Ботаническом саду! Рассказываем об экспозиции «Французский сад»
04 августа 2026 11:25

Кусочек Версаля в Ботаническом саду! Рассказываем об экспозиции «Французский сад»

Более 260 сортов из разных стран! Центральный ботанический сад приглашает на экскурсии «Розовый променад»
23 июня 2026 06:50

Более 260 сортов из разных стран! Центральный ботанический сад приглашает на экскурсии «Розовый променад»

В Ботаническом саду Минска зацвели пионы и ирисы – показываем эту красоту
19 июня 2026 11:43

В Ботаническом саду Минска зацвели пионы и ирисы – показываем эту красоту

В Ботаническом саду Минска 11 июня откроется выставка ирисов и пионов
10 июня 2026 08:21

В Ботаническом саду Минска 11 июня откроется выставка ирисов и пионов

Центральный ботанический сад приглашает на эксклюзивные экскурсии
05 июня 2026 07:23

Центральный ботанический сад приглашает на эксклюзивные экскурсии

До 30 базовых – в Беларуси напоминают о штрафах за сорванную сирень
18 мая 2026 17:59

До 30 базовых – в Беларуси напоминают о штрафах за сорванную сирень

Восточный сад открылся в Ботаническом саду после зимнего сезона
12 мая 2026 05:46

Восточный сад открылся в Ботаническом саду после зимнего сезона

В Ботаническом саду цветет магнолия – показываем красивую локацию для фото
05 мая 2026 12:50

В Ботаническом саду цветет магнолия – показываем красивую локацию для фото

В Центральном ботаническом саду начался сезон цветения магнолии
23 апреля 2026 17:45

В Центральном ботаническом саду начался сезон цветения магнолии

В Центральном ботаническом саду завершилась крупнейшая выставка нарциссов
22 апреля 2026 07:11

В Центральном ботаническом саду завершилась крупнейшая выставка нарциссов

Дыхание весны! В Ботаническом саду представили выставку растений
16 марта 2026 07:17

Дыхание весны! В Ботаническом саду представили выставку растений

Как вырастить тюльпаны на подоконнике – рассказала эксперт
12 марта 2026 14:27

Как вырастить тюльпаны на подоконнике – рассказала эксперт