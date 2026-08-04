Новости по тегу #Центральный ботанический сад НАН Беларуси

В Ботаническом саду премьера. Здесь появился изысканный кусочек Версаля, словно вы попали в гости к Людовику XVI.
23 и 24 июня посетители смогут прогуляться по розарию вместе с куратором коллекции и узнать о ней самое интересное.
Поле пестрых цветов и настоящая фотозона. Никто не может пройти мимо красоты и не запечатлеть редкие экземпляры.
Минское собрание пионов насчитывает около 350 сортов и является крупнейшим в Восточной Европе.
Посетителям покажут редкие и охраняемые растения, которые зацветают в начале июня.
Помимо этого, виновные обязаны возместить вред, причиненный окружающей среде. Исключение составляют кустарники на частных приусадебных участках – там хозяева вправе сами распоряжаться ветками.
Экспозиция творчески переосмысливает традиции дальневосточного садово-паркового искусства, не копируя каноны буквально.
Яркая фотозона в Ботаническом саду. Зацвели нежнейшие магнолии. Всего 10 видов, 20 сортов и 2 гибрида. Посетители в восторге.
Пока магнолии только набирают силу, в Центральном ботаническом саду начинает распускаться сакура. Сезон их цветения непродолжительный. Поэтому торопитесь увидеть – этот момент мимолетен.
Экспозиция поразила разнообразием: от классических белых и желтых до редких насыщенно-оранжевых и нежно-розовых экземпляров.
Главные акценты экспозиции – тюльпаны и нарциссы. В коллекции из 50 сортов – как классические, так и экзотические формы, в том числе 8 редких видовых сортов.
Приблизительно за месяц до предполагаемого срока цветения мы вносим горшочки в теплое помещение. В домашних условиях это подоконник.
10 октября 2026 18:46
10 октября 2026 18:01
10 октября 2026 17:39
10 октября 2026 17:38
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:36
10 октября 2026 17:33