В Брестской области зарегистрировали первые укусы клещей: пострадали 7 человек

Новости Беларуси. На юге Беларуси на месяц раньше обычного активизировались клещи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На юге Беларуси на месяц раньше обычного активизировались клещи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Брестской области от укусов уже пострадали семеро. Из них трое – дети. Зарегистрирован и первый в 2019 году случай лайм-боррелиоза. Такую раннюю охоту клещей специалисты объясняют теплой погодой.
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Причем появились опасные паразиты как в лесах, так и в черте города – парках и зеленых зонах. За последние несколько лет это самое раннее пробуждение клещей, а вот пик их активности, скорее всего, останется прежним – вторая половина мая.
Светлана Парчук, заведующий отделом эпидемиологии Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии:
Февраль этого года характеризовался высокими температурами, которые не характерны для этого зимнего месяца. Оценили это и клещи, что привело к ранней активизации их в открытой природе. На стационарной точке наблюдения первые клещи зарегистрированы уже 14 февраля. Показатель численности составил три экземпляра на флагокилометр. Если сравнивать с 2018 годом, то первые клещи были выявлены 12 марта.
Вместе с первыми случаями укусов началась и активная борьба с клещами. Потенциально опасные городские зоны обработают специальным раствором.
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