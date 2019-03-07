В Брестской области зарегистрировали первые укусы клещей: пострадали 7 человек

Новости Беларуси. На юге Беларуси на месяц раньше обычного активизировались клещи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брестской области от укусов уже пострадали семеро. Из них трое – дети. Зарегистрирован и первый в 2019 году случай лайм-боррелиоза. Такую раннюю охоту клещей специалисты объясняют теплой погодой.

Как защититься от укуса клеща и что делать, если он все-таки укусил?

Причем появились опасные паразиты как в лесах, так и в черте города – парках и зеленых зонах. За последние несколько лет это самое раннее пробуждение клещей, а вот пик их активности, скорее всего, останется прежним – вторая половина мая.