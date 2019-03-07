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Мониторим рынки: сколько стоят цветы накануне 8 Марта

07 марта 2019 11:15
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Новости Беларуси. Мониторинг рынка в эти дни ведут представители Комитета государственного контроля. Проверки показали, что продавцы не стали взвинчивать цены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мониторим рынки: сколько стоят цветы накануне 8 Марта-1

Тюльпан – от 1 рубля за цветок, а белорусскую розу можно купить за 2,5. Кстати, тюльпанов в 2019 году больше из отечественных теплиц.

Мониторим рынки: сколько стоят цветы накануне 8 Марта-4

Леонил Шелест, производитель тюльпанов:
У нас свои теплицы, завозим голландские луковицы. Заказываем их фактически за год до праздника 8 Марта. По сравнению с прошлым годом наша оптовая цена упала где-то на 15 %. То есть для конечного потребителя наш продукт стал более доступен.

Мониторим рынки: сколько стоят цветы накануне 8 Марта-7

Ольга Соловьева, заведующая сектором КГК по Гомельской области:
Предложение наиширочайшее. Есть и отечественная цветочная продукция, и импортная. Порадовало, что отечественная продукция, тюльпан практически только белорусский. Также есть и белорусские розы. Да, не в большом ассортименте, но есть по очень приемлемым ценам.

Мониторим рынки: сколько стоят цветы накануне 8 Марта-10

# 8 Марта # общество # Леонил Шелест # Ольга Соловьева # Фотофакт

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