Мониторим рынки: сколько стоят цветы накануне 8 Марта

Новости Беларуси. Мониторинг рынка в эти дни ведут представители Комитета государственного контроля. Проверки показали, что продавцы не стали взвинчивать цены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тюльпан – от 1 рубля за цветок, а белорусскую розу можно купить за 2,5. Кстати, тюльпанов в 2019 году больше из отечественных теплиц.

Леонил Шелест, производитель тюльпанов:

У нас свои теплицы, завозим голландские луковицы. Заказываем их фактически за год до праздника 8 Марта. По сравнению с прошлым годом наша оптовая цена упала где-то на 15 %. То есть для конечного потребителя наш продукт стал более доступен.