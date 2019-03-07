«Сила нашего народа в таких, как вы»: Президент Беларуси вручил государственные награды

Новости Беларуси. Александр Лукашенко вручил 7 марта государственные награды и погоны высшему офицерскому составу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная встреча во Дворце Независимости посвящена мужеству и красоте, а поводом послужили сразу два праздника – День защитников Отечества и Международный день женщин. В зале собрались многодетные матери, представительницы самых разных сфер – науки, образования, транспорта, авиации, торговли, культуры, строительства. Среди приглашенных также много мужчин – это кадровые военные и сотрудники силовых структур. Орден «За службу Родине», медали «За отвагу» и «За спасенные жизни», а также воинские звания присвоены за мужество и профессионализм.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На каждого из вас, кто стоит на страже мира и порядка в стране, прославляет Родину трудовыми достижениями, создает семью, продолжает род, возложена большая и важная миссия. Вы укрепляете политическую, экономическую, социальную и духовную основу нашего государства. Все, кто служит Отечеству, продолжая славные традиции поколений воинов-победителей, являются оплотом суверенитета страны, защитниками своего народа. И самое главное – защитниками женщины. Нашей женщины. Сильные, надежные, отважные, вы достойный пример для нашей молодежи. Дорогие женщины, вы знаете, что мы всегда преклоняемся перед вами. Восхищаемся вашими мудростью, терпением, умением совмещать семейные заботы и профессиональный долг, быть опорой для родных, близких. Я как-то говорил: вообще мы, мужики, хоть иногда кичимся, но вы должны знать, что все, что мы делаем, мы делаем только ради вас. Не было бы вас, мы никаких благородных подвигов и поступков бы не совершали. Бережно относимся мы к многодетным матерям, настоящим героиням своего времени.

Дорогие женщины и уважаемые офицеры. Сила нашего народа, а значит, государства, в таких, как вы. Людях целеустремленных, самоотверженных, преданных Родине и своему делу. Ваши награды, офицерские погоны – это символ мужественности, отваги и верности долгу (тем более – генеральские). Орден Матери – символ женственности и сохранения семейного очага. Признание профессиональных достижений, символ таланта и трудолюбия. Я поздравляю вас с заслуженными государственными наградами. В этот торжественный день желаю вам здоровья, семейного счастья, благополучия. Пусть в ваших домах царят любовь, уют, тепло, а небо над родной Беларусью всегда будет мирным. Нам это всем надо. И будьте уверены – это главное, что я хочу сегодня сказать – ваша жизнь и жизнь ваших… наших детей мы, мужики в погонах, обеспечим сполна.

Началась сегодняшняя встреча с экскурсии по Дворцу Независимости. Гости увидели Зал торжественных церемоний, где состоялась инаугурация Президента, а также чествуют олимпийцев и поздравляют отличников учебы. Побывали в Зеленой комнате, в которой прошли исторические переговоры «нормандской четверки», а также в залах совещаний и международных встреч. Кроме того, приглашенные сегодня во Дворец Независимости посетили выставку белорусской художницы Маргариты Манис. Экспозиция посвящена весне и Дню женщин.

Наталья Кособуко, директор государственного проектного института «Витебскгражданпроект»:

42 года я в одном институте работаю – институт «Витебскгражданпроект». Мы построили очень много интересных и даже уникальных объектов. И большая реконструкция летнего амфитеатра в Витебске когда была, и жилые кварталы, и детские садики, и «Сладкая страна». Последний объект у нас – реконструкция мехового комбината. Построили здание, специализированную залу для прыжков на батуте в Витебске.

Эмилия Коломиец, генеральный директор ГНПО «Химический синтез и биотехнологии» НАН Беларуси:

Эта награда, ради которой, наверное, надо было жить, работать. Это итог деятельности нашего института всего, который направлен на создание экологических технологий. Вообще мы работаем для всей отрасли экономики. Для различных отраслей – для здравоохранения, охраны окружающей среды, сельского хозяйства, экологии.