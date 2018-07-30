Как защититься от укуса клеща и что делать, если он все-таки укусил?

За окном лето и снова нас подстерегают мелкие опасности и неприятности. Из-за присасывания клещей число обращений в организацию здравоохранения за медицинской помощью значительно увеличилось. Медики оперативно отреагировали на ситуацию и выпустили для минчан карту очагов обитания этих коварных насекомых.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель главного врача ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», кандидат медицинских наук – Ирина Глинская. Действительно ли ситуация сейчас в нашей стране критическая либо каждый год одно и то же число обращений, ситуация не меняется? Ирина Глинская, заместитель главного врача ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», кандидат медицинских наук:

Сразу хочу успокоить, ни о какой критической ситуации речь даже не может идти. Нам нужно научиться сосуществовать вместе с клещами и другими насекомыми. Нам нужно знать, как правильно вести себя, когда мы идем в их среду обитания, в частности, больше мы говорим о каких-то лесных массивах, садовых участках. Как себя обезопасить максимально от укуса клещей и что делать, если все-таки такая ситуация случилась, если клещ укусил.

Где клещи обитают, начиная от того, в какой траве, на какой высоте и заканчивая уже конкретными районами? Ирина Глинская:

Как правило, клещи находятся в траве рядом, может быть, с какими-то пнями. Они любят, чтобы было тепло и влажно. Поэтому это совершенно миф, что клещи прыгают откуда-то сверху, с деревьев – нет. Максимум на какой высоте они могут находиться – это высота 1 м, но, как правило, это все-таки трава. Они боятся солнечных лучей. Если трава скошена, если убран прошлогодний сухостой, валежник – это та среда, где будет минимум клещей. Это те мероприятия, совершенно простые, не требующие особых материальных затрат, которые приводят к снижению численности клещей. Знать о вампирах всё. Как обезопасить себя от укуса клеща?

Что касается лесных массивов – это достаточно благоприятная среда, клещи там есть. Большинство укусов происходит именно в лесных массивах. На городской территории, на зонах отдыха, там, где у нас официальные оздоровительные места, парки, леса – там даже при дорогах, при тропинках трава скашивается, и при необходимости проводятся обработки, т.е. там численность клещей будет небольшая.

Для животных придуманы препараты, принимая заранее, можно не опасаться побочных эффектов. Есть ли такие препараты для людей? Ирина Глинская:

Если мы идем в лес, применяем репелленты. Есть те, которые применяются на кожу, есть те, которые только на одежду. Мы их применяем, согласно инструкции по применению и кратности применения, это есть в инструкции. Главное, чтобы не попадало на слизистую.

Есть ли препараты, которые применяются внутрь? Ирина Глинская:

Вот таких препаратов мы не можем порекомендовать. Однако есть момент, связанный с предупреждением заражения, если клещ все-таки укусил, вот тогда антибиотик для профилактики нужен. Если вдруг человека укусил клещ, и он его заметил. Что делать? Ирина Глинская:

Клеща нужно снять. Здесь есть два варианта. Если все-таки в ближайшем доступе есть организация здравоохранения, поликлиника, и профессионально специалист снимет этого клеща. Потому что при снятии клеща важно его не разорвать, а чтобы он остался целый! Есть способы, как безопасно снять клеща. Это могут использоваться как подручные средства – нить. В интернете и на нашем сайте можно найти информацию, как правильно сделать петлю, как его выкрутить достаточно быстро, чтобы не разорвать. Есть такие профессиональные, промышленного производства петли лассо для того, чтобы клеща подхватить и безопасно выкрутить.