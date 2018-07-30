Как защититься от укуса клеща и что делать, если он все-таки укусил?
За окном лето и снова нас подстерегают мелкие опасности и неприятности. Из-за присасывания клещей число обращений в организацию здравоохранения за медицинской помощью значительно увеличилось. Медики оперативно отреагировали на ситуацию и выпустили для минчан карту очагов обитания этих коварных насекомых.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель главного врача ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», кандидат медицинских наук – Ирина Глинская.
Действительно ли ситуация сейчас в нашей стране критическая либо каждый год одно и то же число обращений, ситуация не меняется?
Ирина Глинская, заместитель главного врача ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», кандидат медицинских наук:
Сразу хочу успокоить, ни о какой критической ситуации речь даже не может идти. Нам нужно научиться сосуществовать вместе с клещами и другими насекомыми. Нам нужно знать, как правильно вести себя, когда мы идем в их среду обитания, в частности, больше мы говорим о каких-то лесных массивах, садовых участках. Как себя обезопасить максимально от укуса клещей и что делать, если все-таки такая ситуация случилась, если клещ укусил.
Где клещи обитают, начиная от того, в какой траве, на какой высоте и заканчивая уже конкретными районами?
Ирина Глинская:
Как правило, клещи находятся в траве рядом, может быть, с какими-то пнями. Они любят, чтобы было тепло и влажно. Поэтому это совершенно миф, что клещи прыгают откуда-то сверху, с деревьев – нет. Максимум на какой высоте они могут находиться – это высота 1 м, но, как правило, это все-таки трава. Они боятся солнечных лучей. Если трава скошена, если убран прошлогодний сухостой, валежник – это та среда, где будет минимум клещей. Это те мероприятия, совершенно простые, не требующие особых материальных затрат, которые приводят к снижению численности клещей.
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Что касается лесных массивов – это достаточно благоприятная среда, клещи там есть. Большинство укусов происходит именно в лесных массивах. На городской территории, на зонах отдыха, там, где у нас официальные оздоровительные места, парки, леса – там даже при дорогах, при тропинках трава скашивается, и при необходимости проводятся обработки, т.е. там численность клещей будет небольшая.
Для животных придуманы препараты, принимая заранее, можно не опасаться побочных эффектов. Есть ли такие препараты для людей?
Ирина Глинская:
Если мы идем в лес, применяем репелленты. Есть те, которые применяются на кожу, есть те, которые только на одежду. Мы их применяем, согласно инструкции по применению и кратности применения, это есть в инструкции. Главное, чтобы не попадало на слизистую.
Есть ли препараты, которые применяются внутрь?
Ирина Глинская:
Вот таких препаратов мы не можем порекомендовать. Однако есть момент, связанный с предупреждением заражения, если клещ все-таки укусил, вот тогда антибиотик для профилактики нужен.
Если вдруг человека укусил клещ, и он его заметил. Что делать?
Ирина Глинская:
Клеща нужно снять. Здесь есть два варианта. Если все-таки в ближайшем доступе есть организация здравоохранения, поликлиника, и профессионально специалист снимет этого клеща. Потому что при снятии клеща важно его не разорвать, а чтобы он остался целый! Есть способы, как безопасно снять клеща. Это могут использоваться как подручные средства – нить. В интернете и на нашем сайте можно найти информацию, как правильно сделать петлю, как его выкрутить достаточно быстро, чтобы не разорвать. Есть такие профессиональные, промышленного производства петли лассо для того, чтобы клеща подхватить и безопасно выкрутить.
Некоторые люди для того, чтобы снять клеща, используют масло. Правильно ли это?
Ирина Глинская:
Это очень серьезное заблуждение. Ни в коем случае этого делать нельзя! Ни маслом, ни кремом! В такой ситуации клещ перестает дышать, погибает и в этот момент может быть выброс возбудителя инфекционного заболевания, если клещ его содержал. Поэтому его нужно как можно быстрее и наиболее безопасно удалить. Дальше все равно придется обратиться в организацию здравоохранения, потому что если клещ содержал возбудителя инфекционного заболевания, то отчасти на нашей территории Республики Беларусь, вот таким эффективным средством профилактики будут антибиотики. Их назначать должен врач, наиболее эффективно антибиотикопрофилактику лучше начать в первые 72 часа.
Что делать, если не заметил клеща?
Ирина Глинская:
Если у человека есть риск того, что он мог быть в контакте с клещом, тогда при появлении симптомов инфекционного заболевания, повышения температуры, головная боль, слабость, если на теле появилось округлое пятно – эритема. Оно, как правило, образуется на месте укуса. В такой ситуации нужно обратиться, конечно же, к врачу. Симптомы появляются в первые две недели.
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