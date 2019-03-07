«Самые искренние пожелания, цветы, подарки»: женщин-военных поздравили в минском Доме офицеров

Новости Беларуси. Белорусские женщины принимают поздравления. Теплые слова прозвучали 7 марта в столичном Доме офицеров. Уже традиционно в канун 8 Марта сюда приглашают прекрасную половину белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Булава, военнослужащая:

В это праздник каждый год министр обороны, все командование никогда не забывают, всегда нас прекрасно поздравляют, организовывают всевозможные концерты. Самые искренние пожелания, цветы, подарки. Особенно приятно для нас, девушек-военнослужащих, что в этот день они для нас делают этот праздник самым прекрасным.