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«Крутить против часовой стрелки»: как достать клеща в домашних условиях

07 июня 2018 15:33
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Новости Беларуси. В Солигорском районе уже более сотни укушенных клещами. Среди пострадавших – дети, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Знать о вампирах всё. Как обезопасить себя от укуса клеща?

«Крутить против часовой стрелки»: как достать клеща в домашних условиях-1

С начала сезона в медучреждения обратились на 20 человек больше, чем за аналогичный период в 2017 году. Причем случаи зарегистрированы не только за пределами райцентра: почти 9 % из них произошли в городе.

«Крутить против часовой стрелки»: как достать клеща в домашних условиях-4

Ирина Левшина, заместитель главного врача Солигорского зонального центра гигиены и эпидемиологии:
Есть несколько способов, которые рекомендуются. Первый – обкрутить клеща какой-нибудь ниточкой и попытаться выкрутить его. Второй способ – стерильной иглой попытаться поддеть его как занозу. Есть еще способ, когда клеща просто обхватывают пальцами, если удастся, за брюшко и пытаются прокрутить его против часовой стрелки.

«Крутить против часовой стрелки»: как достать клеща в домашних условиях-7

Специалисты еще раз напоминают о важности самоосмотра после посещения зеленых зон, особенно в сельской местности. Если самостоятельно избавиться от насекомого не получается, нужно обратиться в медицинское учреждение.

# Укусы клещей # Здоровье # Ирина Левшина # Фотофакт

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