«Крутить против часовой стрелки»: как достать клеща в домашних условиях

Новости Беларуси. В Солигорском районе уже более сотни укушенных клещами. Среди пострадавших – дети, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Знать о вампирах всё. Как обезопасить себя от укуса клеща?

С начала сезона в медучреждения обратились на 20 человек больше, чем за аналогичный период в 2017 году. Причем случаи зарегистрированы не только за пределами райцентра: почти 9 % из них произошли в городе.

Ирина Левшина, заместитель главного врача Солигорского зонального центра гигиены и эпидемиологии:

Есть несколько способов, которые рекомендуются. Первый – обкрутить клеща какой-нибудь ниточкой и попытаться выкрутить его. Второй способ – стерильной иглой попытаться поддеть его как занозу. Есть еще способ, когда клеща просто обхватывают пальцами, если удастся, за брюшко и пытаются прокрутить его против часовой стрелки.