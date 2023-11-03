В Зельве молодым специалистам вручили ключи от квартир

Новости Беларуси. Радиологический корпус в онкологическом диспансере Могилева. Путепровод в Гомеле. Мост через Дриссу в Верхнедвинске. Два детских сада – в Лиде и Слониме, поликлиника и жилой дом в Зельве. И это далеко не полный список. Накануне Дня Октябрьской революции по всей стране завершается строительство новых объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их ждали тысячи белорусов, и вот свершилось.

Два детских сада – в Лиде и Слониме, поликлиника и жилой дом в Зельве. Волна торжественных открытий захлестнула и Гродненский регион. За свое здоровье жители Зельвы теперь могут быть спокойны. В открывшейся после реконструкции поликлинике доступен широкий спектр медицинских услуг. Работают кабинеты врачей общей практики, женская консультация, стоматология.

Справляют новоселье сегодня не только врачи, но и представители других профессий. В райцентре завершили строительство многоэтажки с электрической системой отопления. Дом с интересной историей. В 1994-м в этом здании планировали обустроить поликлинику. Но сейчас в ней необходимости нет. И долгострой получил шанс на вторую жизнь.

«Это вопрос стратегической безопасности» – Андрейченко о реконструкции моста в Верхнедвинске.

В многоэтажке 64 квартиры – арендное и социальное жилье. Ключи от них вручили молодым специалистам, чтобы у них была возможность закрепиться в Зельве. Фельдшер Вероника Крук с трепетом осматривает новые квадратные метры.