«Это вопрос стратегической безопасности» – Андрейченко о реконструкции моста в Верхнедвинске

Новости Беларуси. Радиологический корпус в онкологическом диспансере Могилева. Путепровод в Гомеле. Мост через Дриссу в Верхнедвинске. Два детских сада – в Лиде и Слониме, поликлиника и жилой дом в Зельве. И это далеко не полный список. Накануне Дня Октябрьской революции по всей стране завершается строительство новых объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их ждали тысячи белорусов, и вот свершилось. Анна Корольчук – о громких открытиях.

Красная дата в календаре – День Октябрьской революции. Ее значение давно переосмыслили, а праздник в суверенной Беларуси приобрел новое значение. Его отмечают не только красивыми лозунгами, но и добрыми делами и важными открытиями, которые делают жизнь людей комфортнее и качественнее. Хорошую традицию – завершать строительство значимых объектов накануне 7 ноября – поддержали и в 2023 году. С опережением сроков на два месяца в Гомеле запустили движение на Новобелицком путепроводе. Мост, построенный в 1973 году, давно требовал капитального ремонта. Строители усилили балки и опоры, устроили новое монолитное полотно, перераспределив нагрузку. Прослужит минимум полвека! Новобелицкий путепровод открыли раньше срока – подробности здесь.

Анна Корольчук, корреспондент:

Одна из главных транспортных артерий, которая связывает с городом Новобелицкий район, где живет 75 тысяч человек. По нему проходят около 80 троллейбусных и автобусных маршрутов. На время ремонта их пришлось пустить по небольшому двухполосному путепроводу около комбината, который временно взял на себя функцию старшего собрата. Транспортные коллапсы на этой развязке остались позади: теперь путь из одной части города в другую – это 163 метра чистого удовольствия как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Либо объезжать по кругу большое расстояние, либо стоять по полчаса в пробке. А сейчас открыли – прекрасно.

После масштабной реконструкции открыли и полностью обновленный мост через Дриссу в Верхнедвинске. Место символичное: именно здесь более 600 лет назад был основан древний город, вся дальнейшая жизнь которого была связана с этой переправой. Из-за аварийного состояния его закрыли для движения и включили в государственную инвестиционную программу. Ремонтные работы стартовали в январе 2022-го, но из-за санкций и сильных паводков процесс приходилось останавливать. Несмотря на все трудности, строителям удалось уложиться в сроки.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

То, что мы возводим такие новые объекты, мы создаем этим новую историю Республики Беларусь. Это очень важный объект, потому что мостовые сооружения, дороги – это вопрос стратегической безопасности Беларуси.