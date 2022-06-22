Новости Беларуси. Легендарная цитадель – настоящее место паломничества. Там работает и наша съемочная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Традиционно мероприятия в Бресте носят массовый характер. Сюда 22 июня съезжаются потомки защитников цитадели. Горожане и гости города приходят семьями с детьми, чтобы с малых лет показать и рассказать правдивую историю о Великой Отечественной войне. С 21 июня в Брестской крепости открыты все музеи, они работают круглосуточно, чтобы можно было еще больше углубиться в историю войны.

Центральный вокзал тоже стал музейной площадкой, туда прибыл передвижной музей «Поезд Победы», который уже полюбился Белорусам. Эта выставка на колесах поможет всем посетителям погрузиться в первые дни войны. Зрелище масштабное, трогает до глубины души.

Сегодня Постоянный комитет Союзного государства презентует книгу о партизанском движении, она дополнит серию изданий об экспозициях белорусских и российских музеев о Великой Отечественной войне. Несмотря на количество мероприятий, посвященных памяти Великой Отечественной войны, кульминацией этого дня стала военно-историческая реконструкция. Она стартовала на Кобринском укреплении в 5:00 и закончилась в 6.30

Очень много молодежи на мероприятиях. И в рамках Дня памяти здесь же проходит молодежный форум, где молодежь из 14 стран вспоминает героев Великой Отечественной войны, ведь без прошлого у нас нет будущего.

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