22 июня ежегодно отмечают День шоколадного эклера
Сегодня, 22 июня, День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, начала войну против Советского Союза. С первого дня войны Беларусь стала ареной самых крупных битв. Но не только. На территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны фашисты создали более 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения людей. В этом трагическом списке Тростенец, Хатынь, Озаричи, Красный Берег. По неполным данным, только в лагерях на территории Беларуси погибли около полутора миллионов человек. На территории страны уничтожено более 9 тысяч населенных пунктов. В этой войне Беларусь потеряла каждого третьего жителя – память о них будет жить вечно. И в этот день по всей стране проходят памятные мероприятия.
22 июня Всемирный день тропического леса
Начиная с 2017 года, 22 июня отмечают Всемирный день тропического леса. Около половины всех лесов на нашей планете приходится на тропические. Они поглощают углекислый газ, стабилизируют климатические условия и являются источником пресной воды. Несмотря на то, что экосистема тропического леса занимает менее двух процентов поверхности Земли, здесь встречаются от 50 до 70 процентов всех видов растений и животных нашей планеты. И этот день призван привлечь внимание к проблеме незаконной вырубки тропических лесов.
22 июня 1921 года в Москве заработала первая радиотрансляционная сеть
22 июня 1921 года в Москве заработала первая радиотрансляционная сеть. Центральная станция начала передавать сигнал на приемники, расположенные в зоне охвата, и мгновенно сообщать горожанам важную информацию. Первые трансляции успешно собирали аудиторию. К 1930-м годам стало понятно, насколько важна роль радиотрансляции в оперативном оповещении населения страны о чрезвычайных ситуациях и военных угрозах. Предвидя начало войны, Сталин лично контролировал развитие сетей и передаваемую информацию. Несмотря на технические сложности, неоспоримые преимущества трансляций оправдывали все затраты на их развитие. Радио как средство массовой информации востребовано до сих пор.
22 июня отмечают День шоколадного эклера
22 июня ежегодно отмечают один из вкуснейших гастрономических праздников – День шоколадного эклера. В этот день все желающие могут насладиться одним из самых популярных десертов в мире. В переводе с французского языка эклер означает «молния или вспышка». На самом деле, считается, что рецепт его приготовления быстр и прост. Но по мнению специалистов, умение готовить эклеры – это признак высокого мастерства кулинара. Кстати, французы считают, что идеальные эклеры должны быть длиной 14 сантиметров и очень ровной формы. Порадуйте сегодня себя и близких удивительным и вкусным десертом.
И пусть вам этот день запомнится чем-то хорошим!