22 июня ежегодно отмечают День шоколадного эклера

Сегодня, 22 июня, День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, начала войну против Советского Союза. С первого дня войны Беларусь стала ареной самых крупных битв. Но не только. На территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны фашисты создали более 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения людей. В этом трагическом списке Тростенец, Хатынь, Озаричи, Красный Берег. По неполным данным, только в лагерях на территории Беларуси погибли около полутора миллионов человек. На территории страны уничтожено более 9 тысяч населенных пунктов. В этой войне Беларусь потеряла каждого третьего жителя – память о них будет жить вечно. И в этот день по всей стране проходят памятные мероприятия. 22 июня Всемирный день тропического леса

Начиная с 2017 года, 22 июня отмечают Всемирный день тропического леса. Около половины всех лесов на нашей планете приходится на тропические. Они поглощают углекислый газ, стабилизируют климатические условия и являются источником пресной воды. Несмотря на то, что экосистема тропического леса занимает менее двух процентов поверхности Земли, здесь встречаются от 50 до 70 процентов всех видов растений и животных нашей планеты. И этот день призван привлечь внимание к проблеме незаконной вырубки тропических лесов. 22 июня 1921 года в Москве заработала первая радиотрансляционная сеть

22 июня 1921 года в Москве заработала первая радиотрансляционная сеть. Центральная станция начала передавать сигнал на приемники, расположенные в зоне охвата, и мгновенно сообщать горожанам важную информацию. Первые трансляции успешно собирали аудиторию. К 1930-м годам стало понятно, насколько важна роль радиотрансляции в оперативном оповещении населения страны о чрезвычайных ситуациях и военных угрозах. Предвидя начало войны, Сталин лично контролировал развитие сетей и передаваемую информацию. Несмотря на технические сложности, неоспоримые преимущества трансляций оправдывали все затраты на их развитие. Радио как средство массовой информации востребовано до сих пор. 22 июня отмечают День шоколадного эклера