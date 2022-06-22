«Реквием» впервые прозвучал в Брестской крепости в память о защитниках Отечества

Новости Беларуси. Позиции миллионов россиян и белорусов едины в отношении исторической памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое мнение высказал государственный секретарь Союзного государства. Дмитрий Мезенцев 22 июня во время мероприятий в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». На площади Церемониалов все началось с торжественного выноса ротой Почетного караула Знамени Брестской крепости. Дмитрий Мезенцев: «Сегодня здесь, на земле легендарной Брестской крепости, тысячи людей» – подробности здесь.

От Вечного огня мемориального комплекса был зажжен факел. В память о погибших защитниках цитадели пограничники спустили на воды Западного Буга венки со свечами. С болью в душе присутствующие вспоминали трагическую дату.