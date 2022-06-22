Прямой эфир

«Реквием» впервые прозвучал в Брестской крепости в память о защитниках Отечества

22 июня 2022 06:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Позиции миллионов россиян и белорусов едины в отношении исторической памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Реквием» впервые прозвучал в Брестской крепости в память о защитниках Отечества-1

Такое мнение высказал государственный секретарь Союзного государства. Дмитрий Мезенцев 22 июня во время мероприятий в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». На площади Церемониалов все началось с торжественного выноса ротой Почетного караула Знамени Брестской крепости.

Дмитрий Мезенцев: «Сегодня здесь, на земле легендарной Брестской крепости, тысячи людей» – подробности здесь.

«Реквием» впервые прозвучал в Брестской крепости в память о защитниках Отечества-4

От Вечного огня мемориального комплекса был зажжен факел. В память о погибших защитниках цитадели пограничники спустили на воды Западного Буга венки со свечами. С болью в душе присутствующие вспоминали трагическую дату.

«Реквием» впервые прозвучал в Брестской крепости в память о защитниках Отечества-7

В память о защитниках Отечества впервые сегодня в Брестской крепости прозвучал «Реквием». Его исполнили заслуженные и образцовые коллективы Беларуси.

# Великая Отечественная война # общество # Дмитрий Мезенцев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Никакого разочарования. Это был восторг». Что говорят приехавшие в Брестскую крепость россияне?
22 июня 2022 06:08

«Никакого разочарования. Это был восторг». Что говорят приехавшие в Брестскую крепость россияне?

«Я прямо хочу туда зайти и не выходить». На СТВ стартует рубрика «Поезд Памяти: путевой дневник»
22 июня 2022 05:31

«Я прямо хочу туда зайти и не выходить». На СТВ стартует рубрика «Поезд Памяти: путевой дневник»

Президент Беларуси: «Многим на Западе хотелось бы забыть о зверствах, которые чинили их отцы и деды на нашей земле»
22 июня 2022 05:12

Президент Беларуси: «Многим на Западе хотелось бы забыть о зверствах, которые чинили их отцы и деды на нашей земле»