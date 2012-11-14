В брестских кинотеатрах экономят на отоплении

Новости Бреста. Ледниковый период в брестских кинотеатрах. Правда, это не название картины, а реальная ситуация в зрительных залах. Все дело в неважном отоплении. Добиться аншлага не помогают даже технические новинки, которыми оснащены кинотеатры. Зрители жалуются на холод во время просмотра фильмов, а некоторые и вовсе покидают залы раньше, чем заканчивается сеанс.

В последнее время кинотеатры Бреста модернизировали: в залах заменили кресла на более комфортные, фильмы можно смотреть в 3D формате. Да и самый большой киноэкран в стране пока тоже расположился в Бресте.

Однако зрителей у кинотеатров могло бы быть и больше, если бы не холодные залы и сиденья. Не каждый способен выдержать осень в слабо отапливаемом помещении. И это при том, что некоторые билеты на сеансы довольно дорогостоящие.

Зрители:

Прохладно. Ноги немного замёрзли.

Довольно-таки прохладно, в принципе. Если честно, девушка немного замёрзла.

В курточке приходиться сидеть всё равно, потому что зимой холодно.

В кинотеатре, что на брестском Арбате, кассиры шёпотом говорят: если бы не обогреватели у ног, давно бы замёрзли. Днём в залах холоднее, чем на улице. Но и этому есть своё объяснение: отопительный сезон в полном объёме организация ещё не начинала. Руководство опирается на принятый ещё в конце двадцатого века документ, согласно которому все температурные режимы соблюдаются.

Вячеслав Шахлевич, генеральный директор КУП «Брестоблкиновидеопрокат»:

Помещения кинотеатров города Бреста относятся к так называемой «3б категории», где люди пребывают, сидя в верхней одежде. Допустимые нормы — от 12 до 17 градусов тепла в помещении.

Паспорт готовности к отопительному сезону предприятие получило в конце сентября. Однако считает финансы. И если, с одной стороны, на чаше весов - расходы на отопление, то на другой - количество зрителей, которое может уменьшиться из-за некомфортной температуры. Но последнее решение: «отапливать или нет» - целиком зависит от руководства.

Александр Жук, главный инженер КУП «Брестоблкиновидеопрокат»:

Если среднесуточная температура + 8, мы идём в режиме подтапливания. Мы можем на час включиться, на полчаса. Протопились - отключились. Если температура пойдёт ниже этих градусов, мы можем включиться на полную мощность.

В том, что температура соответствует нормам, убеждаемся лично: в большом просмотровом зале термометр показывает 14 градусов.

Система отопления здесь неважная. Обогревают большое помещение тёплым воздухом. И то изредка.

Так что же важнее: соблюдение температурных норм не выше 17 градусов или простое человеческое отношение к своему зрителю, который, однажды продрогнув, придёт на киносеанс нескоро?

Как стало известно, к вечерним киносеансам температура воздуха в брестских кинотеатрах увеличилась до 17 градусов тепла, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.