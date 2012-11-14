Что в Минске работает даже ночью?

Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Утро. Студия хорошего настроения» решили составить список заведений Минска, которые предоставляют услуги круглосуточного сервиса.

1. Ночной автосервис. Не нужно стоять в очередях днем, к тому же это идеальный вариант для горожан с напряженным графиком работы.

2. Ветеринарные клиники. Если вы лишь к ночи обнаружили, что ваш питомец заболел, не беда! Государственная лечебница окажет помощь вашему питомцу в экстренной ситуации. Частные же клиники предлагают более широкий спектр услуг. Например, ночью можно запросто сделать педикюр домашнему животному.

3. Ночные детские сады. Всем родителям на заметку! Оставить ребенка на сутки или даже на неделю можно во многих дошкольных учреждениях столицы. В таких детских садах организованы круглосуточные группы для разных возрастов. Правда, пока такой услугой могут воспользоваться лишь те родители, чей ребенок посещает данный детский сад и только тогда, если малышу исполнилось хотя бы три года.

4. Картинг. Ночью в Минске можно прокатиться на картах. Заказать услугу следует заранее, так как организаторам нужно собрать целую группу любителей такого развлечения. Ночные гонки организовываются только для группового посещения.

5. Круглосуточные занятия тайским боксом. Индивидуальные ночные тренировки предоставляет лишь один центр столицы.

6. Цветочные лавки. Купить цветы в Минске можно в любое время суток.