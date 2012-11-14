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Финал Республиканского конкурса «Студент года» пройдет 14 ноября в Минске

14 ноября 2012 06:02
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Новости Беларуси. Студента года выберут в Минске 14 ноября. Финал Республиканского конкурса пройдет в преддверии Международного дня студентов. За почетное звание сразятся восемь лучших учащихся – по одному от каждой области, а также три от столичных вузов. Все они возглавили победный пьедестал в своих регионах.

«Визитную карточку», ораторское мастерство, защиту проектов и спортивный МИКС оценит профессиональное жюри. Помимо участия в основных испытаниях каждый участник сможет дополнительно номинироваться на звание «Студент года-2012 online», предоставив в оргкомитет свой авторский юмористический видеоролик.

Победителя определят пользователи виртуальной сети путем голосования. Оно шло несколько дней на сайте БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Студенты

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