Финал Республиканского конкурса «Студент года» пройдет 14 ноября в Минске

Новости Беларуси. Студента года выберут в Минске 14 ноября. Финал Республиканского конкурса пройдет в преддверии Международного дня студентов. За почетное звание сразятся восемь лучших учащихся – по одному от каждой области, а также три от столичных вузов. Все они возглавили победный пьедестал в своих регионах.

«Визитную карточку», ораторское мастерство, защиту проектов и спортивный МИКС оценит профессиональное жюри. Помимо участия в основных испытаниях каждый участник сможет дополнительно номинироваться на звание «Студент года-2012 online», предоставив в оргкомитет свой авторский юмористический видеоролик.

Победителя определят пользователи виртуальной сети путем голосования. Оно шло несколько дней на сайте БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.