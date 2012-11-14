29-летний белорус зарабатывает в Москве $ 45 млн за год

Новости Беларуси. 29-летний Дмитрий Юрченко из белорусского города Горки попал в список самых богатых и успешных молодых бизнесменов России. Годовой доход белоруса уже превышает $45 млн.

Дима делает деньги, воплощая в жизнь собственные, на первый взгляд, слишком смелые идеи. Два года назад молодой человек занялся продвижением социального проекта «Кнопка жизни» – система медицинской сигнализации для пожилых людей. Пожилой человек, обладатель этого гаджета, может подать сигнал тревоги, нажав на кнопку. А в опасных ситуациях, например при падении, сигнал идёт автоматически. Вызов поступает в колл-центр, где дежурят врачи – они пытаются дозвониться клиенту или соседям, консультируют его по телефону или вызывают скорую помощь.

Внешне «Кнопка жизни» напоминает браслет или дизайнерские часы. Потенциальные заказчики гаджета – молодые люди. Они, как правило, живут отдельно от пожилых родственников и хотят, чтобы любимые люди получали помощь в нужное время и в нужном месте.

К успеху Дима шёл осознанно и целенаправленно: сельхозакадемия в Горках, постоянные стажировки в Америке и Швейцарии, обучение в российской школе управления в Сколково. Теперь смешно вспомнить: в Москву Дмитрий приехал с небольшим капиталом – $300, взятые в долг; одеяло и подушка.

Дмитрий Юрченко, генеральный директор проекта «Кнопка жизни»:

Время учебы в «Сколково» надо использовать для того, чтобы понять, кто ты такой и чем тебе заниматься дальше. Про себя я понял: я – предприниматель по психотипу. А значит, надо не откладывать свой бизнес на потом, а начинать – чем раньше, тем лучше. Решила дело лекция Леонарда Блаватника, которого пригласили выступить у нас на программе. Он тогда сказал: «Многие из вас думают, что после окончания вы вернетесь в корпорацию, заработаете много денег, получите знания и связи, а потом будете строить свой бизнес. Поверьте, это большое заблуждение. Со временем уровень энергии будет ниже, здоровый авантюризм пропадет, у вас будет что терять. Рискуйте сейчас, а если не получится, вернетесь в «наемники». Я решился и начал искать бизнес-идею.

«Кнопка» – проект коллективный. На первом этапе в разработке участвовали Ира Линник, теперь директор по развитию проекта «Кнопка жизни» и Дима Юрченко. Тема оказалась очень близкой для Ирины: бабушка в последние годы жизни часто падала и, поскольку жила одна, порой часами лежала на полу, не в состоянии позвать на помощь.

Идею Дмитрий подсмотрел в США. Несколько усовершенствовав её, белорус стал продвигать систему медицинской сигнализации в России. Согласно американской статистике: 30% людей старше 65 лет падают по крайней мере один раз в год, при этом 80% упавших не в состоянии самостоятельно позвать на помощь.

Встречи с предпринимателями, технарями, медицинскими экспертами – результат не заставил долго ждать.

Ирина Линник, директор по развитию проекта «Кнопка жизни»:

Мы сидели с Димой Юрченко на лужайке перед гостиницей, где проходило тогда обучение, жевали украденные с завтрака кексы и делились планами. Я наматывала Диме лапшу на уши о золотых горах в электроэнергетике, а он грузил мне мозг темой медицинских гаджетов. В его представлении вся бизнес-модель сводилась к импорту гаджетов в Россию – «а дальше на месте разберемся». Спорили много, друг друга не слушали, каждый ушел с невысоким мнением о собеседнике. И вот через три месяца Дима продемонстрировал мне список американских компаний, активно работающих в этой индустрии, и, главное, их продуктов – типа баночки для лекарств с сим-картой, напоминающей о приеме пилюли. Мы с трудом себе представляли, как сделать на этом бизнес в России, но уже было понятно – тут что-то есть! С этого момента мы решили работать вместе, сбилась команда из четырех человек.

Дмитрий Юрченко, генеральный директор проекта «Кнопка жизни»:

Мы тогда в рамках МВА два месяца обучались в Штатах, это лидер в мобильной медицине. Я изучал компании из отрасли, встречался с их основателям. В результате мы с одногруппниками вернулись домой с кучей идей. Какую выбрать? Проекты сравнивали исходя из потенциала рынка, барьеров входа, технической сложности и т. д. Победила «Кнопка жизни».

Бизнес-план не только начал приносить деньги, но и был признан самым успешным стартапом года. 24 ноября «Кнопка» отмечает день рождения. В этот день вышла первая заметка о тогда еще студенческом, проекте. Отступать уже некуда, уверен белорус.

Сейчас Дмитрий работает над реализацией новой идеи: молодой человек хочет привести свой бизнес в Беларусь. Кроме того, он готов стать инвестором проекта. В Могилёве у молодого человека остались родители. А первой обладательницей счастливой «Кнопки жизни» стала бабушка молодого бизнесмена.