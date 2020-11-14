Новости Беларуси. Коронавирусом заразились уже более 53 миллионов человек. Кривая заболеваемости идет вверх и в Беларуси. В этой связи руководители регионов принимают дополнительные меры по защите людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Бресте и Гродно с 14 ноября вводится обязательный масочный режим. Без защитных средств запрещено посещать магазины, аптеки, пользоваться общественным транспортом.
В зоне особого внимания люди преклонного возраста. Власти Бреста выступили с инициативой обеспечить пожилых людей масками бесплатно. Средства индивидуальной защиты накануне уже начали раздавать в торговых центрах и на Центральном рынке.
В Брестской области во вопросам COVID-19 начали работу горячие линии. Позвонив на них, можно получить консультацию по диагностике и лечению коронавируса, а также по правилам соблюдения самоизоляции. На вопросы отвечают врачи и эпидемиологи.
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