Прямой эфир

В Бресте и Гродно с 14 ноября вводится обязательный масочный режим

14 ноября 2020 11:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Коронавирусом заразились уже более 53 миллионов человек. Кривая заболеваемости идет вверх и в Беларуси. В этой связи руководители регионов принимают дополнительные меры по защите людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте и Гродно с 14 ноября вводится обязательный масочный режим. Без защитных средств запрещено посещать магазины, аптеки, пользоваться общественным транспортом.

В Бресте и Гродно с 14 ноября вводится обязательный масочный режим-1

В зоне особого внимания люди преклонного возраста. Власти Бреста выступили с инициативой обеспечить пожилых людей масками бесплатно. Средства индивидуальной защиты накануне уже начали раздавать в торговых центрах и на Центральном рынке.

В Бресте и Гродно с 14 ноября вводится обязательный масочный режим-4

В Брестской области во вопросам COVID-19 начали работу горячие линии. Позвонив на них, можно получить консультацию по диагностике и лечению коронавируса, а также по правилам соблюдения самоизоляции. На вопросы отвечают врачи и эпидемиологи.

Читайте также:

«На мне защитный костюм – это не ради красивой картинки». Что сейчас происходит в белорусских больницах

В каких городах Беларуси уже введён масочный режим?

«Было страшно». Что говорят студенты БГМУ, которые работают с коронавирусными пациентами

# Коронавирус # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Использовали для аэрофотосъёмки, готовили для участия в войне, а сегодня некоторые стоят, как вертолёт. Удивительные факты о голубях
14 ноября 2020 10:23

Использовали для аэрофотосъёмки, готовили для участия в войне, а сегодня некоторые стоят, как вертолёт. Удивительные факты о голубях

«У нас много желающих». В городе-спутнике Смолевичи строят жильё для минчан
14 ноября 2020 09:44

«У нас много желающих». В городе-спутнике Смолевичи строят жильё для минчан

«Возведено 480 тысяч квадратных метров жилья». Узнали, в каком районе Минска больше всего построили домов
14 ноября 2020 09:02

«Возведено 480 тысяч квадратных метров жилья». Узнали, в каком районе Минска больше всего построили домов