Новости Беларуси. Коронавирусом заразились уже более 53 миллионов человек. Кривая заболеваемости идет вверх и в Беларуси. В этой связи руководители регионов принимают дополнительные меры по защите людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте и Гродно с 14 ноября вводится обязательный масочный режим. Без защитных средств запрещено посещать магазины, аптеки, пользоваться общественным транспортом.