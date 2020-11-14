«Возведено 480 тысяч квадратных метров жилья». Узнали, в каком районе Минска больше всего построили домов

Новости Беларуси. В каком районе Минска строится больше всего жилых домов? Об этом и многом другом поговорили с заместителем председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома. В студии «Большого города» Денис Никитин. Илона Волынец, ведущая:

Хотелось бы сейчас немного поговорить про строительство жилья. Насколько я знаю, сейчас в Минске строятся 145 домов. Скажите, в каком районе будет больше всего новостроек?

Денис Никитин, заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

Да, действительно, сегодня у нас в столице в стадии строительства находятся 145 жилых домов общей площадью 1,7 миллиона квадратных метров. Самое массовое жилищное строительство осуществляется в Октябрьском районе города, там возводится около 700 тысяч квадратных метров жилья, это составляет чуть больше 40 процентов от всего объема жилья, возводимого в столице. За счет чего такой прирост жилья? Это у нас экспериментальный комплекс «Минск Мир», который расположен на улице Аэродромной. Октябрьский район занимает почетное первое место в списке, где возводятся и где очень много новостроек будет и в следующего году, думаю, что и в 2022 году. Второе и третье места у нас сегодня разделяют Московский и Центральный районы. Там возводится по 260 тысяч квадратных метров жилья. Если брать статистику этого года, то на сегодня в столице возведено 480 тысяч квадратных метров жилья. Это 40 объектов жилищного строительства, также лидирующую позицию по вводу жилья у нас занимает (девять жилых домов введено в эксплуатацию в этом году) Октябрьский район, поэтому я думаю, что эту лидирующую позицию он будет занимать еще долгое время.

Илона Волынец:

Сейчас тенденция такова, что все-таки темпы строительства сокращаются. Какие планы на будущий год? Денис Никитин:

На будущий год планы, что мы построим жилье не более 600 тысяч квадратных метров. Сохранится тенденция, и мы будем строить жилье для граждан, которые стоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это в первую очередь многодетные семьи. Кроме этого, для поддержки молодых специалистов, закреплении их на рабочих местах, уже в следующем году мы планируем выделение квот для улучшения жилищных условий таких сотрудников. Это будут промышленные организации и иные организации, которые стоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.