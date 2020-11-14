Использовали для аэрофотосъёмки, готовили для участия в войне, а сегодня некоторые стоят, как вертолёт. Удивительные факты о голубях

Новости Беларуси. К голубю невозможно оставаться равнодушным. Кто-то просто подкармливает этих птиц в парке. А для кого-то разведение голубей – дело всей жизни, как для известного белорусского селекционера, к которому мы сегодня приехали в Молодечно. Это истинный законодатель голубиной моды. Корреспондент программы «Центральный регион» на СТВ Яна Шипко даже и не подозревала, какое многообразие необычных расцветок голубей существует.

Вам кажется, что это снимки с дрона? Или с вертолета? Может быть, с воздушного шара? Но нет. Фотографии эти сделаны больше века назад. А оператор воздушной съемки – почтовый голубь. В начале XX века немецкий изобретатель Юлиус Густав Нойброннер запатентовал голубиную аэрофотосъемку. Голубей оснащали фотокамерами с часовым механизмом. Те делали снимки с определенными интервалами, и почтовые птицы превращались в разведчиков.

Символ пацифизма от Пабло Пикассо – голубка с оливковой ветвью. Знал ли художник, какую роль птицы мира играли в войне? И не только как шпионы и связисты. Судя по этому снимку, в Красной армии велась секретная подготовка голубей-подрывников. Ну а крылатые почтальоны несли серьезные потери как от осколков снарядов, так и от немецких ястребов-перехватчиков.

Впрочем, феноменальные способности голубей человек использовал тысячелетиями. Голуби возвращаются домой за сотни километров. Этакая врожденная опция навигации. По одной из гипотез, полагаются птицы на магнитное поле Земли. В наши дни крылатые почтальоны переквалифицировались в спортсменов. Они летают со скоростью до 150 километров в час. А фанаты голубиных гонок готовы покупать этих пташек по цене вертолета. Самый дорогой голубь в мире, фламандец Армандо, улетел с молотка за 1,4 миллиона долларов к китайскому покупателю.

Если вы привыкли, что голубь – сизая птица однотипного окраса, приготовьтесь удивиться диковинным разновидностям. По окрасу голуби могут не уступать пестрым попугаям, а по пышности оперения – павлинам. Голуби бывают разные. С этим, например, все в порядке. Он просто пьян. Новозеландский голубь – любитель полакомиться перебродившими плодами, а потом вот так чудить.