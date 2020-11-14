«У нас много желающих». В городе-спутнике Смолевичи строят жильё для минчан
Новости Беларуси. В Смолевичах для минчан планируют построить более двух тысяч квартир. Здесь возведут почти два десятка жилых домов, уже в этом квартале в городе появятся два детских сада и школа, все они предназначены для состоящих на учете нуждающихся в Минске. Много ли желающих в этом списке и на каком этапе строительство? Об этом и многом другом мы говорим с нашим гостем. В студии «Большого города» Денис Никитин, заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома.
Илона Волынец, ведущая:
Мы говорим о том, что Минск не резиновый. Сейчас такая хорошая перспектива для минчан – построить жилье в городе-спутнике. Наверное, самый яркий пример – это Смолевичи. Расскажите, как там идет строительство и есть ли вообще у минчан интерес к таким домам?
Денис Никитин, заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Интерес, безусловно, есть. Мы уже приступили совместно с Минским облисполкомом к реализации проекта в городе-спутнике Смолевичи, за нами, за Минским горисполкомом, закреплен квартал номер два. Там, где выступает заказчиком наше коммунальное предприятие. В этом квартале предусмотрено строительство 19 жилых домов, двух детских садов и одной школы. Направляться на строительство указанных жилых домов будут нуждающиеся граждане, которые стоят на учете в улучшении жилищных условий именно в Минске.
Для строительства жилых помещений будет предоставлена гражданам государственная поддержка в рамках Указа главы государства номер 240. В настоящее время мы, конечно, не забываем про социальную инфраструктуру в данном микрорайоне, поэтому сейчас мы параллельно с проектированием жилых домов проектируем детский сад и школу. Ежегодно Минский горисполком перечисляет межбюджетный трансфер в республиканский бюджет для строительства и проектирования инженерной инфраструктуры, социальной в городе-спутнике Смолевичи. Такой указанный межбюджетный трансфер по итогам этого года мы перечислили в размере восьми миллионов рублей.
Илона Волынец:
Если человек принял решение, что он хочет построиться в городе-спутнике, то что ему нужно сделать, куда обратиться?
Денис Никитин:
Он обращается в администрацию района по месту нахождения на учете нуждающихся.
Илона Волынец:
Тогда будет пересмотрена очередь?
Денис Никитин:
Он будет направляться на строительство жилья в Смолевичи в независимости от даты постановки на учет. То есть гражданин захотел, обратился в район, по мере того, как набирается количество граждан, определяется, кому в первую очередь достанется это жилье.
Илона Волынец:
Как набирается нужное количество граждан?
Денис Никитин:
У нас много желающих, у нас в стадии завершения находится жилой дом на 192 квартиры. На этапе, когда мы его распределяли, заявок поступило около тысячи.
Илона Волынец:
В комитете работает горячая линия по разным вопросам. Расскажите, как часто минчане обращаются и какого содержания их звонки?
Денис Никитин:
Сейчас постоянно работает горячая телефонная линия. Эта телефонная линия принимает звонки от граждан по вопросам устранения строительных дефектов в новостройках. Это те новостройки, которые находятся на гарантии. Если смотреть текущий год, то таких заявлений у нас всего одно. Одно заявление пришло по вопросу устранения дефектов. Если брать аналогичный период прошлого года, то таких заявлений было 14.
Илона Волынец:
Даже 14 – это мало.
Денис Никитин:
То есть мы видим, что динамика падает.
Илона Волынец:
Вырос уровень строительных работ?
Денис Никитин:
Конечно, в первую очередь улучшилось качество строительства жилья в Минске. Ежегодно оно улучшается, мы видим такую динамику. Второе, конечно, что определенная работа все-таки проводится и сотрудниками нашего комитета. В плане того, чтобы заказчики шли навстречу людям и максимально устраняли эти дефекты, которые от них просят, чтоб устранили. Потому что возникают ситуации, что гражданин приходит к застройщику, у них какие-то конфликтные ситуации. И приходится гражданину, минуя все, обращаться в местные органы власти, чтоб они помогли и заставили застройщика устранить строительные дефекты. Мы видим, что одно обращение пришло за год. Работа в данном направлении ведется и будет продолжаться.
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