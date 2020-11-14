«У нас много желающих». В городе-спутнике Смолевичи строят жильё для минчан

Новости Беларуси. В Смолевичах для минчан планируют построить более двух тысяч квартир. Здесь возведут почти два десятка жилых домов, уже в этом квартале в городе появятся два детских сада и школа, все они предназначены для состоящих на учете нуждающихся в Минске. Много ли желающих в этом списке и на каком этапе строительство? Об этом и многом другом мы говорим с нашим гостем. В студии «Большого города» Денис Никитин, заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома. Илона Волынец, ведущая:

Мы говорим о том, что Минск не резиновый. Сейчас такая хорошая перспектива для минчан – построить жилье в городе-спутнике. Наверное, самый яркий пример – это Смолевичи. Расскажите, как там идет строительство и есть ли вообще у минчан интерес к таким домам?

Денис Никитин, заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

Интерес, безусловно, есть. Мы уже приступили совместно с Минским облисполкомом к реализации проекта в городе-спутнике Смолевичи, за нами, за Минским горисполкомом, закреплен квартал номер два. Там, где выступает заказчиком наше коммунальное предприятие. В этом квартале предусмотрено строительство 19 жилых домов, двух детских садов и одной школы. Направляться на строительство указанных жилых домов будут нуждающиеся граждане, которые стоят на учете в улучшении жилищных условий именно в Минске. Для строительства жилых помещений будет предоставлена гражданам государственная поддержка в рамках Указа главы государства номер 240. В настоящее время мы, конечно, не забываем про социальную инфраструктуру в данном микрорайоне, поэтому сейчас мы параллельно с проектированием жилых домов проектируем детский сад и школу. Ежегодно Минский горисполком перечисляет межбюджетный трансфер в республиканский бюджет для строительства и проектирования инженерной инфраструктуры, социальной в городе-спутнике Смолевичи. Такой указанный межбюджетный трансфер по итогам этого года мы перечислили в размере восьми миллионов рублей.

Илона Волынец:

Если человек принял решение, что он хочет построиться в городе-спутнике, то что ему нужно сделать, куда обратиться? Денис Никитин:

Он обращается в администрацию района по месту нахождения на учете нуждающихся. Илона Волынец:

Тогда будет пересмотрена очередь? Денис Никитин:

Он будет направляться на строительство жилья в Смолевичи в независимости от даты постановки на учет. То есть гражданин захотел, обратился в район, по мере того, как набирается количество граждан, определяется, кому в первую очередь достанется это жилье. Илона Волынец:

Как набирается нужное количество граждан?

Денис Никитин:

У нас много желающих, у нас в стадии завершения находится жилой дом на 192 квартиры. На этапе, когда мы его распределяли, заявок поступило около тысячи. Илона Волынец:

В комитете работает горячая линия по разным вопросам. Расскажите, как часто минчане обращаются и какого содержания их звонки? Денис Никитин:

Сейчас постоянно работает горячая телефонная линия. Эта телефонная линия принимает звонки от граждан по вопросам устранения строительных дефектов в новостройках. Это те новостройки, которые находятся на гарантии. Если смотреть текущий год, то таких заявлений у нас всего одно. Одно заявление пришло по вопросу устранения дефектов. Если брать аналогичный период прошлого года, то таких заявлений было 14. Илона Волынец:

Даже 14 – это мало.