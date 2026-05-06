В Бресте готовятся к международному форуму Союзного государства «Великое наследие – общее будущее»

Брест готовится к международному форуму Союзного государства «Великое наследие – общее будущее». Он приурочен к 85-й годовщине начала войны и пройдет 21 и 22 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что заглавной темой международного диалога станет борьба с фальсификацией истории. Зарубежные гости, безусловно, посетят Брестскую крепость. Союзное государство России и Беларуси активно финансирует масштабную реставрацию мемориального комплекса: обновлены ключевые элементы мемориала. Завершается и реконструкция южных и юго-западных казарм. Фасадам возвращают исторический облик. Внутри разместят музейные и образовательные пространства. Рядом создают новую мемориальную зону – «Скорбь». Сопредседатели оргкомитета предстоящего форума – представители Парламентского собрания Беларуси и России. В его составе работает комиссия по сохранению и защите исторической памяти.

Вадим Ипатов, сопредседатель организационного комитета по подготовке и проведению международного форума «Великое наследие – общее будущее»:

Главная стратегическая идея форума – еще раз вспомнить тех людей, которые не жалели свою жизнь и отдавали ее за наше сегодняшнее светлое будущее. Сегодня мы говорим о том, что мир, стабильность – это один из главных компонентов жизни людей. И поэтому мы должны понимать, какой ценой мир этот был завоеван и сохранен.

Лукашенко: мы должны, зубами вцепившись, держаться за эту историческую память

Первый международный форум «Великое наследие – общее будущее» прошел в городе-герое Волгограде и был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тогда в нем участвовали Президенты Беларуси и России. Выступая на форуме Александр Лукашенко еще раз напомнил: наша общая память – прочный фундамент, который позволяет с уверенностью смотреть в будущее.