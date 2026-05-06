Как не разочароваться в избраннике? Ответила психолог

Анна Бедрицкая, психолог:

Как вступать в новые отношения, чтобы они имели позитивное продолжение и закончились хорошо. Есть один маленький секрет, отношения – это всегда впоследствии 99% вероятности разочарования, поэтому в начале отношений никогда не очаровывайтесь партнером. Очень часто очарование равно разочарованию. Очень важно понимать, что перед вами абсолютно другой человек со своими ценностями, со своим мнением, со своим мечтами и даже, возможно, целями. Поэтому очень важно в этом всем узнавать партнера и стараться принимать его таким, какой он есть. Партнер не обязан оправдывать ваши ожидания и удовлетворять все ваши хотелки.

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