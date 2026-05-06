Cотрудники Конституционного Суда почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

Для сотрудников Конституционного Суда защита исторической правды – это профессиональный и гражданский долг. 6 мая коллектив ведомства возложил цветы к стеле «Минск – город-герой». Память о подвиге народа неразрывно связана с ценностями нашего Основного закона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Сивец, председатель Конституционного Суда Беларуси:
Конституция – это наш общественный договор, это те основные наши ценности, благодаря которым формируется наше общество. И, конечно, вот эта наша база, эта основа, которая должна реализовываться в практических делах. Начиная с самого младшего возраста, со школьников, мы должны реализовывать в каждом действии, в каждом событии, в школьных учебниках, в исторической литературе. Мы должны показать подвиг советского народа в Великой Отечественной войне и то, что сделал советский народ для всего прогрессивного человечества.
Преемственность поколений сегодня стала основой правового воспитания. Подобные акции памяти помогают сохранить фундамент, на котором строится современное общество и мирное будущее страны.