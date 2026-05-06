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Детская железная дорога в Минске открыла 71-й сезон

06 мая 2026 10:14
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Настасья Пинчук, корреспондент:
Детская железная дорога в 71-й раз открыла свои двери для маленьких и взрослых. Здесь все работает по стандартам большой железной дороги. 

У воспитанников детской железной дороги начинается жаркая пора. Вместо будильника пронзительный гудок тепловоза и романтичный стук колес. Столичный экспресс официально вышел на маршрут. Заслоново – Сосновый Бор и обратно. 

Детская железная дорога в Минске открыла 71-й сезон -2

В вагонах среди пассажиров семьи с детьми. А вот в кабине машиниста и у пульта дежурного – юные железнодорожники. В этом сезоне форму впервые надели около 200 новичков. Путь к управлению составом лежал через теорию в специализированных классах по различным железнодорожным профессиям. Теперь никакой имитации. Ребята все лето будут закреплять знания на практике, делая первые шаги в будущую профессию.

Подробности в видео.

# Белорусская железная дорога

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