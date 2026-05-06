Детская железная дорога в Минске открыла 71-й сезон

Настасья Пинчук, корреспондент:

Детская железная дорога в 71-й раз открыла свои двери для маленьких и взрослых. Здесь все работает по стандартам большой железной дороги.

У воспитанников детской железной дороги начинается жаркая пора. Вместо будильника пронзительный гудок тепловоза и романтичный стук колес. Столичный экспресс официально вышел на маршрут. Заслоново – Сосновый Бор и обратно.