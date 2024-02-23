О детской любви к небу, лётчиках-героях и защитниках Отечества. Поговорили с Андреем Лукьяновичем

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня. Герой выпуска – командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси Андрей Лукьянович. На малой родине я приобрел мечту и полюбил небо

Андрей Лукьянович, генерал-майор, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

Моя малая родина – город Сморгонь Гродненской области. Это место мне близко – самые теплые воспоминания, потому что тут живет моя мама, там живут мои родственники, там прошло мое детство и школьные годы. Там я приобрел свою мечту и полюбил небо. В 1988 году я уехал в Балашов, где поступил в Высшее военное авиационное училище летчиков. Я был на седьмом небе от счастья, когда был зачислен, потому что я поступил в единственный вуз огромной страны, который готовил летчиков транспортной авиации. Про первые полеты и получение диплома от самого Владимира Коваленка

Андрей Лукьянович:

Я помню свои первые полеты, когда летчик-инструктор после контрольного полета спросил у меня, готов ли я выполнить самостоятельные полеты. Я уверенно сказал «да» и выполнил первый полет. Когда выходил из самолета, я понял, что жизнь состоялась. Бессонная ночь, долго не мог уснуть от тех эмоций, которые переполняли, потому что чувствовал, что все детские мечты сбылись: я начал самостоятельно летать на самолете. Мысли материальны, поэтому все, о чем мы думаем, говорим, мечтаем, однозначно сбывается. Очень хорошо помню свою первую встречу с нашим знаменитым летчиком-космонавтом Коваленком Владимиром Васильевичем. Он присутствовал на церемонии вручения дипломов, вручил мне диплом. У нас большое будущее, мы готовим достойную смену

Андрей Лукьянович:

Я очень часто встречаюсь с абитуриентами, курсантами, выпускниками. И я вижу глаза, которые горят у летчиков. И я знаю, что я точно таким же был, когда поступал в высшее учебное заведение, когда выпускался. Поэтому у нас большое будущее. Престиж военной профессии сейчас значительно вырос, очень высок. Наши дети делают не то, что мы им говорим, наши дети делают то, что мы сами делаем. Поэтому меня переполняет чувство радости и гордости за то, что мой старший сын тоже пошел по моим стопам и стал летчиком гражданской авиации, он тоже летает на большом самолете. Мы готовим достойную смену. Надо прививать любовь с детского возраста к близким, к родителям, к малой родине, к Отечеству, к истории, к традициям, уважение к старшим. Без любви, без любви к Родине мы не сможем воспитать тех людей, которые будут себя посвящать развитию и процветанию нашей страны. О Карвате, Ничипорчике, Куконенко – тех, кто настоящие защитники Отечества

Андрей Лукьянович:

Настоящие офицеры не для себя, а для других, истинный защитник Отечества готов рисковать своей жизнью ради ближнего. У нас есть живые примеры – это наши Герои Беларуси. Первый Герой Беларуси – Владимир Карват. Два Героя Беларуси, Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко, пожертвовали собой ради жизни близких и родных, ради жизни на земле. Наши деды и прадеды защищали нашу страну, воевали в Великую Отечественную войну. Теперь настала наша очередь. Теперь мы стоим на страже мирного неба над нашей страной. О непростой военно-политической обстановке у границ

Андрей Лукьянович:

Непростая военно-политическая обстановка, которая связана со многими факторами: давление в информационном поле, которое сейчас оказывается на нашу страну, также накачивают Украину оружием и пытаются развязать гражданскую войну. В настоящее время огромное военное присутствие Соединенных Штатов Америки и НАТО в Польше и странах Балтии. Буквально с конца января Североатлантический альянс начал очередные, самые крупные учения периода холодной войны «Стойкий защитник – 2024», где будут участвовать до 90 тысяч военнослужащих. Мы сейчас это чувствуем и фиксируем. До 15 вылетов увеличились полеты разведывательной авиации – от беспилотной до стратегических разведчиков, в том числе самого дальнего радиолокационного обнаружения и управления «АВАКС», Е-7, Е-3А. Также мы фиксируем значительный рост полетов боевой авиации, больше 30 полетов ежедневно. И все это происходит возле наших границ. «Мы 24 часа в сутки 7 дней в неделю несем боевое дежурство»

Андрей Лукьянович:

Наша главная задача – это охрана государственной границы в рамках единой региональной системы противовоздушной обороны в воздушном пространстве. Мы 24 часа в сутки семь дней в неделю несем боевое дежурство. Имеем современные вооружения и специальную технику. И этому вопросу глава государства уделяет очень пристальное внимание. В прошлом году дежурные силы пиротехнических войск обнаружили и сопроводили больше 150 тысяч воздушных судов. Мы зафиксировали пять нарушений государственной границы: четыре – со стороны Польши, одно нарушение со стороны Литвы. Мы подняли более 450 раз наши дежурные экипажи, в том числе и в особых условиях боевого дежурства. Также много мероприятий выполняем по плану подготовки нашего вида Вооруженных Сил. Самое значимое из них – это учение с участием стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности «Боевое братство – 2023». Почему Год качества накладывает особую ответственность?