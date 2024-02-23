В Минске прошла торжественная церемония возложения цветов к стеле «Минск – город-герой»

Торжественная церемония возложения цветов состоялась сегодня, 23 февраля, в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почтить память защитников Отечества к стеле «Минск – город-герой» пришли представители белорусских политических партий.

Наша страна сейчас противостоит сильнейшему внешнему давлению. Поэтому как никогда важна сплоченность народа. А обеспечить поддержку и защиту всегда готовы наши силовики.

Андрей Бугров, председатель Минского городского отделения партии «Белая Русь»:

Это праздник всех нас. И в случае необходимости каждый белорус будет защищать свою Родину. Мы всегда чтили, чтим и будем чтить подвиг наших дедов. У нас особенный ген – ген победителя.

Добавим, торжественные мероприятия в честь 23 февраля прошли в каждом уголке нашей страны.