Выбор сделала четверть избирателей! Как проходит досрочное голосование в Беларуси?

Показатели явки на досрочном голосовании высоки. Это отмечают в Центральной избирательной комиссии. Активно в политическом выборе себя проявляет молодежь. Бюллетени в ящик опустило больше половины студентов, не отстают учащиеся колледжей, курсанты и военнослужащие-срочники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Солидный процент уже проголосовавших избирателей – результат новых подходов в подготовке электоральной кампании, уверены специалисты. На что опираются белорусы, делая свой выбор – подробности в материале наших корреспондентов.

Досрочное голосование показывает высокий интерес к электоральной кампании. За три дня уже реализовали свое право на участие в выборах более 24 % избирателей, включенных в списки. Активнее всего сейчас голосуют в Гомельской области. Здесь бюллетени заполнили свыше 30 % избирателей. В ЦИК рассказали, с какими вопросами обращаются граждане в период досрочного голосования.

Синий паспорт с золотым гербом он с особым трепетом предъявляет избирательной комиссии. Еще бы! Ведь Дмитрий Малик – бывший украинец, впервые голосует в статусе гражданина Беларуси. На память о знаковом моменте жизни подарок – Конституция. Подробности.

А это музыкальный участок для голосования в центре Бреста, пока здесь тихо, музыка в исполнении учащихся колледжа зазвучит здесь в основной день выборов. В списках избирателей – свыше полутора тысяч человек. В их числе и архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн. Владыка использовал свое право досрочного голосования и признается: выбор делал сердцем.

Иоанн, архиепископ Брестский и Кобринский:

Любовь к своему отечеству, своей истории – это жертвенность служения ближнему. Это правильное понимание истории и тех проблем, которые стоят перед каждым депутатом для решения. А необходимо решать так, чтобы и люди, и общество, и народ жили в первую очередь духовно, богато. Сегодня, 23 февраля, свой гражданский долг исполнил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Подробности.

Досрочное голосование на выборах депутатов проходит спокойно и без грубых нарушений. Такую предварительную оценку дал глава Миссии наблюдателей от СНГ, посещая избирательные участки Дзержинского района, где свой выбор уже сделали порядка 23 % граждан, включенных в списки. У наблюдателей от СНГ есть лишь незначительные замечания, но они не повлияют на результаты выборов. Эксперты отмечают важность проведения досрочного голосования, несмотря на упреки западных оппонентов. Избирательные участки в Дзержинском районе проверил глава Миссии наблюдателей от СНГ.

За чистое небо, которое от части уже стало или еще станет местом работы, голосуют курсанты и молодые специалисты Белорусской государственной академии авиации. Четкий курс страны без турбулентности и снижения высоты – вот на что нацелены специалисты по обслуживанию крылатых машин.

Алеся Батюшко, курсант Белорусской государственной академии авиации:

Перед выборами мы вместе с курсантами академии ездили в Дом правительства. У нас там была экскурсия, и нам рассказывали, как будет происходить вот эти вот выборы, как будут выглядеть бюллетени, как мы их должны пометить. Я знала, чего ожидать. И была уверенно настроена сделать выбор. Молодая семья Шестиловских подготовились заранее – изучили биографию кандидатов. Отдельное внимание к семейному положению.

Ульяна Шестиловская, педагог-организатор Белорусской государственной академии авиации Беларуси:

Для нас, так как мы являемся молодой семьей, главное, чтобы кандидат обладал семейными ценностями. Мы смотрели на его историю семьи.

На данном участке свыше 200 человек впервые примут участие в выборах. Традиционно, избирательная комиссия для них подготовила небольшие сувениры – действующую Конституцию Беларуси в твердом переплете. Сделать свой выбор призывают баннеры на каждом шагу. Креативный тон предвыборной агитации задает молодежь. Reels, Stories, клипы на тему «Приходи на выборы!» набирают просмотры и ловят лайки. Современные походы работают: досрочно уже проголосовало больше половины студентов.