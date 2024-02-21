Прямой эфир

С года бывал на съёмках. С какого возраста приобщать детей к искусству?

21 февраля 2024 16:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В мире есть множество вещей, которые приносят счастье – это путешествия, комфорт, деньги. Но отдельное место в жизни каждого человека занимает культура. Именно культура способна объединить и обобщить достижения человечества для передачи их будущим потомкам. О том, как привить любовь к искусству, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Как вы считаете, с какого возраста стоит знакомить детей с искусством, творчеством?

С года бывал на съёмках. С какого возраста приобщать детей к искусству?-1

Светлана Воробей, художник:
На своем примере, я считаю, что чем раньше, тем лучше. Потому что первую книжку для своего ребенка я принесла, когда ему было три месяца. То есть некоторые посмеялись, но он среагировал, начал рассматривать. Это были классические картинки. Сказки классические и картинки, как мы привыкли – золотая рыбка.

Алеся Лакина:
Он смотрел? Не грыз, не рвал?

Светлана Воробей:
Нет, он рассматривал. Кто-то советует черно-белые покупать, я по интуиции делала.

Мне приходилось брать ребенка на все свои мероприятия, так как у меня очень активный образ жизни. Ребенок не помеха. С года он уже везде со мной бывал – на съемках, семинарах разных – и это впитывал.

# Дети # общество # Михаил Свито # Светлана Воробей # Алеся Лакина

Другие новости рубрики

Все новости
Нарушителям нет места на дороге. В Беларуси появится реестр автомобильных перевозок пассажиров
21 февраля 2024 14:22

Нарушителям нет места на дороге. В Беларуси появится реестр автомобильных перевозок пассажиров

С какими диагнозами нельзя стать машинистом? Ответила врач
21 февраля 2024 14:20

С какими диагнозами нельзя стать машинистом? Ответила врач

Афганцы выходили со слезами. Что показали на новой экспозиции в музее Жодино?
21 февраля 2024 14:18

Афганцы выходили со слезами. Что показали на новой экспозиции в музее Жодино?