С года бывал на съёмках. С какого возраста приобщать детей к искусству?

Михаил Свито, ведущий ток-шоу: Как вы считаете, с какого возраста стоит знакомить детей с искусством, творчеством?

В мире есть множество вещей, которые приносят счастье – это путешествия, комфорт, деньги. Но отдельное место в жизни каждого человека занимает культура. Именно культура способна объединить и обобщить достижения человечества для передачи их будущим потомкам. О том, как привить любовь к искусству, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Светлана Воробей, художник:

На своем примере, я считаю, что чем раньше, тем лучше. Потому что первую книжку для своего ребенка я принесла, когда ему было три месяца. То есть некоторые посмеялись, но он среагировал, начал рассматривать. Это были классические картинки. Сказки классические и картинки, как мы привыкли – золотая рыбка.

Алеся Лакина:

Он смотрел? Не грыз, не рвал?

Светлана Воробей:

Нет, он рассматривал. Кто-то советует черно-белые покупать, я по интуиции делала.

Мне приходилось брать ребенка на все свои мероприятия, так как у меня очень активный образ жизни. Ребенок не помеха. С года он уже везде со мной бывал – на съемках, семинарах разных – и это впитывал.