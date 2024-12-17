Головченко провёл в БНТУ совещание по вопросам качества подготовки инженерных кадров

Концепция высшего инженерного образования до 2035 года стала центральной темой совещания, которое прошло 17 декабря в БНТУ при участии премьер-министра Романа Головченко, представителей сферы образования, а также руководителей предприятий-промышленных гигантов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концепция уже подготовлена профильным министерством. Как отметил Роман Головченко, это не должен быть документ ради документа. Необходимы работоспособные подходы к обучению. Ведь пока с инженерными кадрами есть проблемы. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Зачастую слышу нарекания, что после вузов к ним приходят «сырые» специалисты, которые не обладают достаточным объемом знаний для самостоятельной работы по тем технологиям, которые применяются сейчас на производствах. Их приходится доучивать или переучивать уже на действующем производстве. В этом ничего плохого нет, понятно, что никакой вуз не заменит производство реальное, но в том и задача, чтобы студент, выпустившись из вуза, смог быстро адаптироваться под реальную технологию. Головченко: вузы должны пересмотреть свою политику подготовки инженерных кадров – подробности здесь.

Отметим, Министерство образования реализует карты сотрудничества с ключевыми министерствами страны, что позволяет привлечь порядка 4 тысяч специалистов из реального сектора экономики для образовательного процесса в вузах, то есть обеспечить связку обучение – производство. Важна и материально-техническая база учреждений образования. Еще до начала совещания премьер-министр ознакомился с центром технической гидромеханики БНТУ. Он предназначен для подготовки инженерных кадров в различных областях: от сельского хозяйства до ЖКХ. Центр прошел модернизацию, которая началась в 2021 году и завершилась в 2024. Отметим, прежде проработав более 70 лет.

Игорь Качанов, заведующий кафедрой гидротехнического и энергетического строительства, водного транспорта и гидравлики БНТУ:

Все можно смоделировать, что происходит в окружающей жизни. И работу насосов, движение кораблей по воде. Работу дамбы, плотины, фильтрации, инженерных сетей, которые работают в режиме возможного гидроудара. Они все это видят, понимают, считают и потом, когда касается практической деятельности, все это дело учитывают. Сегодня каждый пятый студент вуза – будущий инженер. Учитывая возрастающие потребности экономики, за последние три года увеличили профильный набор до 34 % от общего числа учащихся. Что касается образовательных программ, необходимо отказываться от непрофильной подготовки в технических вузах. Такое поручение дал глава государства. Так, в 2025 году упразднят 73 специальности, чтобы сделать специализацию высших учебных заведений более узкой.