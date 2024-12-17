Головченко провёл в БНТУ совещание по вопросам качества подготовки инженерных кадров
Концепция высшего инженерного образования до 2035 года стала центральной темой совещания, которое прошло 17 декабря в БНТУ при участии премьер-министра Романа Головченко, представителей сферы образования, а также руководителей предприятий-промышленных гигантов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Концепция уже подготовлена профильным министерством. Как отметил Роман Головченко, это не должен быть документ ради документа. Необходимы работоспособные подходы к обучению. Ведь пока с инженерными кадрами есть проблемы.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Зачастую слышу нарекания, что после вузов к ним приходят «сырые» специалисты, которые не обладают достаточным объемом знаний для самостоятельной работы по тем технологиям, которые применяются сейчас на производствах. Их приходится доучивать или переучивать уже на действующем производстве. В этом ничего плохого нет, понятно, что никакой вуз не заменит производство реальное, но в том и задача, чтобы студент, выпустившись из вуза, смог быстро адаптироваться под реальную технологию.
Головченко: вузы должны пересмотреть свою политику подготовки инженерных кадров – подробности здесь.
Отметим, Министерство образования реализует карты сотрудничества с ключевыми министерствами страны, что позволяет привлечь порядка 4 тысяч специалистов из реального сектора экономики для образовательного процесса в вузах, то есть обеспечить связку обучение – производство. Важна и материально-техническая база учреждений образования. Еще до начала совещания премьер-министр ознакомился с центром технической гидромеханики БНТУ. Он предназначен для подготовки инженерных кадров в различных областях: от сельского хозяйства до ЖКХ. Центр прошел модернизацию, которая началась в 2021 году и завершилась в 2024. Отметим, прежде проработав более 70 лет.
Игорь Качанов, заведующий кафедрой гидротехнического и энергетического строительства, водного транспорта и гидравлики БНТУ:
Все можно смоделировать, что происходит в окружающей жизни. И работу насосов, движение кораблей по воде. Работу дамбы, плотины, фильтрации, инженерных сетей, которые работают в режиме возможного гидроудара. Они все это видят, понимают, считают и потом, когда касается практической деятельности, все это дело учитывают.
Сегодня каждый пятый студент вуза – будущий инженер. Учитывая возрастающие потребности экономики, за последние три года увеличили профильный набор до 34 % от общего числа учащихся. Что касается образовательных программ, необходимо отказываться от непрофильной подготовки в технических вузах. Такое поручение дал глава государства. Так, в 2025 году упразднят 73 специальности, чтобы сделать специализацию высших учебных заведений более узкой.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Уже в этом году заканчиваем создание двух центров компетенций на базе университета информатики и радиоэлектроники, который в первую очередь должен быть нацелен на подготовку кадров для микроэлеткроники, радиофизики и информационных технологий. Заканчиваем создание центра компетенций в Брестском государственном техническом университете по автоматизированным робототехническим комплексам – как ведущего регионального вуза, который занял достойное место в регионе в этом направлении. Фактически уже в следующем учебном году у нас намечены планы по созданию трех центров компетенций. Создание таких центров компетенций – это не что иное, как симбиоз образования, науки и инноваций.
Продолжая тему потребностей рынка труда в инженерных кадрах. Как отметил министр образования, наблюдается дисбаланс. Так, специалистов информационных технологий готовят в два раза больше необходимого. При этом в промышленности, лесном и сельском хозяйстве ощущается дефицит. Поэтому, чтобы сделать более точный прогноз востребованности кадров на ближайшие пять лет, предстоит провести серьезную работу совместно с другими министерствами.