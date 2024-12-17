Головченко: вузы должны пересмотреть свою политику подготовки инженерных кадров

Объем подготовки инженерных кадров не соответствует запросам реального сектора экономики. В 2023 году на профильные специальности зачислено порядка 16 тысяч студентов, тогда как в 2026-м, году их выпуска, в стране будет запрос более чем на 21 тысячу специалистов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. То есть уже прогнозируется недостаток инженеров. Проблему на совещании в БНТУ озвучил премьер-министр Беларуси.

Участие в мероприятии приняли не только представители сферы образования, но и руководители крупнейших промышленных предприятий страны. Они должны принимать непосредственное участие в подготовке кадров, подчеркнул Роман Головченко. Ведь практические знания позволят выпускникам в сжатые сроки адаптироваться к реальному производству. Свою политику подготовки специалистов должны пересмотреть и вузы. Согласно анализу, средний балл в 2024 году по профильным предметам (таким как математика) – в районе 50. Этого явно недостаточно.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Соответственно, свою политику подготовки инженерных кадров должны пересматривать в первую очередь и те вузы, которые имеют системообразующую роль в инженерном образовании. В стране таких 7, в том числе и вуз, где мы находимся, БНТУ. То есть они должны стать образцом для всех учебных заведений, которые готовят инженеров, а их у нас 20. Поэтому что для этого требуется, сегодня тоже нам предстоит обсудить. Конечно, не подлежит сомнению, что качество подготовки специалистов, в том числе, зависит и от уровня взаимодействия предприятий и учебных заведений. Пока оно находится, я бы сказал, на недостаточном уровне. И важно, чтобы не только наши гиганты промышленные, но и небольшие высокотехнологичные предприятия полноценно присоединились к подготовке будущих специалистов.

Еще до совещания премьер-министр ознакомился с материально-технической базой БНТУ. А также подходами в обучении будущих инженеров. В том числе с лабораторией. Ее модернизация недавно завершилась.