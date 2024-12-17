В 2025 году в Минске капитально отремонтируют свыше 1 млн кв. м жилья

До конца 2025 года столичные службы ЖКХ планируют ввести после капремонта около миллиона квадратных метров жилья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На большей части объектов работы уже завершены. Осталось обновить около 178 тысяч квадратов. В Минске применяется комплексный подход – одновременно ремонтируют несколько зданий. На объектах обновляют кровлю, фасады, заменяют инженерные сети и восстанавливают конструктивные элементы.

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

В 2025 году мы планируем обеспечить от 1 миллиона 82 тысяч квадратных метров жилья. На сегодняшний день по всем объектам распределены подрядные организации. Уже на пяти объектах 2025 года ведутся строительно-монтажные работы.

Также в Минске ежегодно обновляют дома, относящиеся к историко-культурным ценностям. В 2024 году капитально отремонтировали 10 объектов. Чтобы сохранить исторических облик таких зданий, привлекают ученых и используют специальные материалы.