Десятки сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул организовали пикет у следственного изолятора, куда доставили политика после того, как суд приговорил ее к семи годам лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, что ее признали виновной в грубых нарушениях при избирательной кампании в 2024 году. В частности, Гуцул обвинили в нарушениях при финансировании запрещенной партии «Шор» и управлении избирательным фондом на выборах в автономии.
Ее защита планирует обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева, а также намерена подать жалобы в международные инстанции, чтобы подтвердить невиновность политика. Адвокат также заявила, что оглашение приговора связано с предстоящими парламентскими выборами в стране. Отметим, что глава Гагаузии критиковала политику конфронтации с Москвой, которую проводит Молдова.
По мнению аналитиков, Гуцул была одной из тех, кто мешал режиму президента Майи Санду завершить захват власти. Решение посадить в тюрьму женщину, на руках у которой двое несовершеннолетних детей, – беспрецедентный акт антигуманизма, который позорно поддержан Брюсселем. Так, случай Гуцул обнажил безжалостное лицо евродемократии, где цели оправдывают любые средства. И тем не менее спокойствия, как ожидалось, в атмосферу перед выборами, которые уже называют едва ли не главными в истории страны, приговор вряд ли добавит.