Суд в Кишинёве приговорил главу Гагаузии к семи годам заключения

Десятки сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул организовали пикет у следственного изолятора, куда доставили политика после того, как суд приговорил ее к семи годам лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, что ее признали виновной в грубых нарушениях при избирательной кампании в 2024 году. В частности, Гуцул обвинили в нарушениях при финансировании запрещенной партии «Шор» и управлении избирательным фондом на выборах в автономии.