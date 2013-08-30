В ближайшее время правила приема в ВУЗы могут измениться

Новости Беларуси. Проходной балл на бюджетную форму в этом году не опустился ниже 96 баллов. Итоги вступительной кампании в ВУЗы и ССУЗы подвели 30 августа в Минске.

Средний уровень абитуриентов, которые прошли по конкурсу, значительно повысился. Так, в 2012 году были случаи, когда студентом дневного отделения становился человек, набравший 46 балов. К тому же, по словам председателя государственной комиссии, в Беларуси за последние 4 года не было зарегистрировано ни одного случая коррупции во время вступительной кампании.

К слову, уже в ближайшее время правила приема в ВУЗы могут немного измениться. В частности, это касается творческих специальностей. А во время проведения внутренних экзаменов планируют вести аудио и видеозапись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Рубинов, председатель Государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в ВУЗы и ССУЗы в 2013 году:

В ряде случаев уровень знаний по профильным предметам, оказывается, играет второстепенную роль, по сравнению с общим предметом. Язык плюс балл аттестата вот они превалируют. То есть надо, конечно, чтобы профильные предметы играли определяющую роль. Предлагаем Министерству образования подумать, проанализировать этот вопрос. Может быть, пойти даже на то, чтобы язык сделать, скажем, в виде зачета.

Александр Жук, первый заместитель Министра образования Республики Беларусь:

Что касается электронной системы обучения, действительно, этот вопрос очень важен. И мы работаем в этом направлении, экспериментируем. В прошлом году 7 учреждений высшего образования использовали эту систему.