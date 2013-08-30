Штраф за безбилетный проезд с 29 августа увеличен в 2,5 раза

Новости Беларуси. Если раньше за безбилетный проезд «зайцы» платили штраф в размере 20 тысяч белорусских рублей, то с сегодняшнего дня придётся отдать все 50 тыс. бел. руб. Безбилетный проезд подорожал в соответствии с Законом Республики Беларусь от 12.07.2013 № 64-З «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях».

Безбилетный проезд пассажиров в поезде региональных линий, автобусе и маршрутном такси пригородного сообщения влечет наложение штрафа в размере 0,7 базовой величины (70 тыс.).

Безбилетный проезд пассажиров в поездах межрегиональных и международных линий, в автобусе и маршрутном такси междугородного сообщения влечет наложение штрафа в размере 1 базовой величины (100 тыс.).

Неоплаченный провоз багажа на железнодорожном, воздушном, водном, автомобильном и иных видах транспорта влечет наложение штрафа в размере 0,2 базовой величины (20 тыс.).

Провоз пассажира без билета или багажа без квитанции на железнодорожном, воздушном, водном, автомобильном и иных видах транспорта проводником или иным лицом, ответственным за соблюдение правил перевозки на транспортном средстве пассажиров и багажа, теперь составит от 4 до 10 базовых величин (от Br 400 тыс. до Br 1 млн).



Контролеров принято бояться, и да, ревизоры бывают разные. Но образ грозного человека, наделенного властью проверки, по большому счету, – стереотип (смотрите видео). Пассажиры настолько боятся контролеров, что забывают в общественном транспорте собственных детей. Напомним, год назад в столичном троллейбусе произошёл вопиющий случай. Женщина выбежала из транспорта, когда в салон зашли контролёры. Рядом с тем местом, где сидела женщина, осталась трёхлетняя девочка. Испуганный ребёнок не понял, что произошло, и стал звать маму. Водитель остановил троллейбус. Контролеры, догнав молодую маму, вернули ей дочь.