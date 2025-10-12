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В ближайшее время Беларусь ожидает аккредитации военных атташе ещё ряда государств – Ревенко

12 октября 2025 17:39
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Больше, чем учения «Запад», обсуждали факт присутствия на них военных атташе трех стран НАТО – Венгрии, Турции и США, рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ. Теперь вот новости об аккредитациях у нас британского и японского военного атташе. Мы понимаем, что наши Вооруженные Силы привлекательны с точки зрения опыта оснащенности. Все же Главнокомандующий требует подходить с позиции максимальной эффективности, а не по принципу – закупим все и сразу. Но те, кто на политической арене не демонстрирует симпатии к белорусскому стилю жизни, зачем-то же решились на шаг и прислали своих военных, а мы с какой-то целью их здесь приняли.

Ревенко: зарубежный интерес к белорусской армии кратно возрос. Читайте здесь.

Алена Сырова, политический обозреватель СТВ:
Если говорить о военных атташе – еще кого-то нам ждать из новеньких?

В ближайшее время Беларусь ожидает аккредитации военных атташе ещё ряда государств – Ревенко-2

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник Министра обороны Республики Беларусь по вопросам международного военного сотрудничества: 
В ближайшее время мы ожидаем аккредитации еще ряда интересных, с нашей точки зрения, государств, с которыми, возможно, начнем работать, тоже развивать отношения в плане обмена информацией, снижения напряженности, то есть нам необходимо начать говорить. Просто начать. Для того, чтобы не завести эту обстановку, эти обстоятельства уже в невозврат. Наоборот, для того, чтобы обеспечить стабильность и безопасность в нашем регионе, то, что на сегодняшний день мы имеем, и мы это ценим. Дай бог, чтобы это ценили все. 

# Международная политика # Вооруженные силы Республики Беларусь # Алена Сырова # Валерий Ревенко

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