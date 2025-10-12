В ближайшее время Беларусь ожидает аккредитации военных атташе ещё ряда государств – Ревенко

Больше, чем учения «Запад», обсуждали факт присутствия на них военных атташе трех стран НАТО – Венгрии, Турции и США, рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ. Теперь вот новости об аккредитациях у нас британского и японского военного атташе. Мы понимаем, что наши Вооруженные Силы привлекательны с точки зрения опыта оснащенности. Все же Главнокомандующий требует подходить с позиции максимальной эффективности, а не по принципу – закупим все и сразу. Но те, кто на политической арене не демонстрирует симпатии к белорусскому стилю жизни, зачем-то же решились на шаг и прислали своих военных, а мы с какой-то целью их здесь приняли.

Ревенко: зарубежный интерес к белорусской армии кратно возрос. Читайте здесь.

Алена Сырова, политический обозреватель СТВ:

Если говорить о военных атташе – еще кого-то нам ждать из новеньких?