Ревенко: зарубежный интерес к белорусской армии кратно возрос

Больше, чем учения «Запад», обсуждали факт присутствия на них военных атташе трех стран НАТО – Венгрии, Турции и США, рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ. Теперь вот новости об аккредитациях у нас британского и японского военного атташе. Мы понимаем, что наши Вооруженные Силы привлекательны с точки зрения опыта оснащенности. Все же Главнокомандующий требует подходить с позиции максимальной эффективности, а не по принципу – закупим все и сразу. Но те, кто на политической арене не демонстрирует симпатии к белорусскому стилю жизни, зачем-то же решились на шаг и прислали своих военных, а мы с какой-то целью их здесь приняли.

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник Министра обороны Республики Беларусь по вопросам международного военного сотрудничества:

В последнее время интерес к Беларуси, в том числе и военной области, кратно возрос. Почему? Здесь, наверное, есть ряд факторов. Первый фактор – это, конечно, политика нашего государства. Непосредственно наш Президент, который имеет огромнейший авторитет на различных континентах, в различных государствах. Его авторитет помогает развиваться всем остальным отраслям, направлениям. И ряд государств заинтересованы в развитии отношений с нами. У нас есть высокие технологии. У нас прекрасно развитый военно-промышленный комплекс. У нас мобильные, компактные Вооруженные Силы. Причем хорошо подготовленный офицерский состав. У нас осталась очень хорошая советская школа, но мы очень много взяли нового. На сегодняшний день в нашей Военной академии не хватает преподавателей русского языка, чтобы обучать иностранных военнослужащих. Их просто нет. Нехватка идет. Настолько возрос спрос на обучение в Республике Беларусь. Это факт. Этот факт надо признать. Этот факт есть.

Далее. Оснащение наших Вооруженных Сил действительно идет по принципу наиболее эффективного вооружения. Наиболее современные образцы вооружения. Ну, допустим, радиоэлектронная борьба. У нас очень много всего позитивного, что очень хорошо себя показывает в других государствах, назовем так. Далее оптика, модернизация техники, особенно противовоздушной, то есть мы идем на передовых позициях. К нам едут, чтобы это все увидеть, перенять опыт и в то же время посмотреть, как мы работаем на этой технике, здесь мы востребованы. В связи с таким развитием военно-политической обстановки довольно-таки неблагоприятной, конечно, для ряда государств мы также становимся интересны. Развитие наших Вооруженных Сил, как наша страна живет, как мы реагируем на внешние вызовы и угрозы – есть определенный интерес. Тому примеры – это аккредитация ряда военных атташе западных государств. Я не скажу, что они наши друзья и приехали с нами обмениваться мнениями, как лучше дружить. Пока это не получается у нас. Но для поддержания контактов, того мостика взаимодействия, скажем так, обмена информацией, снятия напряженности они нам тоже нужны. И, соответственно, наши военные атташе присутствуют в их государствах. Приехали они для того, чтобы перенимать наш опыт? Конечно, нет. Наблюдать.