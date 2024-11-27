В БГУИРе обсудили вопрос информационной безопасности в период проведения электоральной кампании

В условиях электоральной кампании все более актуальным становится вопрос информационной безопасности. Фейки и вбросы в сети превращаются в один из главных инструментов манипуляции общественным мнением, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем большая их часть ориентирована на молодежь, для которой основной источник информации – мессенджеры и социальные сети. О том, как не поддаться деструктивному влиянию и сохранить независимость своего мнения, 27 ноября говорили с будущими IT-специалистами. В стенах БГУИР прошел очередной этап марафона «Молодежь для Беларуси».

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня в условиях вызовов и угроз, которые существуют в нашей стране, такого давления, которое мы никогда еще не испытывали, очень важно, чтобы умы и сердца были отданы стране. Чтобы государство защищало интересы наших граждан, а граждане понимали, что государство все сделает для мира и стабильности в нашей стране. Поэтому вопросы, которые сегодня обсуждали мы с молодыми гражданами, имеют важное значение для политического устройства в нашей стране и для реализации завершающего этапа политической модернизации нашего устройства.

Открытый диалог без запретных тем вызвал живой отклик у студенческой аудитории. Из зала спикеру – Вадиму Ипатову – было адресовано множество вопросов. Они касались политической обстановки внутри страны и за ее пределами, особенностей государственного устройства, молодежной политики.