В БГУИРе обсудили вопрос информационной безопасности в период проведения электоральной кампании
В условиях электоральной кампании все более актуальным становится вопрос информационной безопасности. Фейки и вбросы в сети превращаются в один из главных инструментов манипуляции общественным мнением, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причем большая их часть ориентирована на молодежь, для которой основной источник информации – мессенджеры и социальные сети. О том, как не поддаться деструктивному влиянию и сохранить независимость своего мнения, 27 ноября говорили с будущими IT-специалистами. В стенах БГУИР прошел очередной этап марафона «Молодежь для Беларуси».
Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня в условиях вызовов и угроз, которые существуют в нашей стране, такого давления, которое мы никогда еще не испытывали, очень важно, чтобы умы и сердца были отданы стране. Чтобы государство защищало интересы наших граждан, а граждане понимали, что государство все сделает для мира и стабильности в нашей стране. Поэтому вопросы, которые сегодня обсуждали мы с молодыми гражданами, имеют важное значение для политического устройства в нашей стране и для реализации завершающего этапа политической модернизации нашего устройства.
Открытый диалог без запретных тем вызвал живой отклик у студенческой аудитории. Из зала спикеру – Вадиму Ипатову – было адресовано множество вопросов. Они касались политической обстановки внутри страны и за ее пределами, особенностей государственного устройства, молодежной политики.
Екатерина Никонорова, студентка Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Было интересно послушать, потому что при таком формате диалога понимаешь, что этот человек как бы не где-то далеко, а достаточно близко. И он может услышать где-то, принять во внимание мнение, в том числе можно всегда быть услышанным. И, я считаю, это важно.
Владислав Тимофеюк, студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Самая интересная тема для меня как для айтишника – это вопрос цифровизации правительства, выборов и, в принципе, нашей страны. Разговаривали о Министерстве инноваций, обсуждали опыт других стран.
Информационно-просветительский проект «Молодежь для Беларуси» предполагает серию диалогов депутатов со студентами, активистами и лидерами молодежных общественных организаций. Запланировано 150 встреч во всех вузах страны.