Сбежал от преследования СБУ в Беларусь – история основателя YouTube-канала «Голос Европы»

«Кто владеет информацией – тот владеет миром». Помните эту известную фразу? Применительно к герою нашего следующего сюжета – гражданину Германии, который с супругой жил в Украине, – ее можно преобразовать так: «кто владеет правдивой информацией – на того может быть объявлена самая настоящая охота!» Блогер и основатель YouTube-канала «Голос Европы» Михаэль Альбрехт с 2014 года жил и работал в Черниговской области. Однако правда о ситуации вокруг Украины, истинных ее причинах, а еще том, что на самом деле происходит в Европе, о чем он постоянно говорил на интернет-площадке, очевидно, пришлась не по вкусу Киеву, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СБУ вынудила блогера передать им контроль над полумиллионным пабликом. А сам немец неоднократно подвергался гонениям и был осужден. И вот когда такая жизнь уже стала невыносима, семья отправилась в Беларусь, буквально чудом при этом выбравшись из Украины. Сегодня в семье Михаэля все хорошо. Он с супругой живет в Гомеле, где наслаждается спокойствием и безопасностью. Именно здесь он поделился с нашим корреспондентом Анной Корольчук еще одной порцией правды. Пытки, издевательства, побои. Правда, о которой Михаэль рассказывал всему миру, едва не стоила жизни – его и супруги.

Михаэль Альбрехт, блогер:

Они меня избивали, пистолет на виски направляли и курок спускали четыре раза, рукояткой автомата били, угрожали, конечно же. Потом мы сбежали, потому что мы боялись. На следующий день повторилось то же самое, только сейчас не били, а разгромили то, что было в доме.

Бежали через лес в соседний город, полгода прятались, но СБУ снова удалось выйти на их след. После суд и угроза уголовного наказания. Михаэля вместе с супругой могли лишить свободы на восемь лет. В итоге, чтобы избежать международного скандала, блогеру выписали лишь штраф. При одном условии: Михаэль должен передать права на свой YouTube-канал Службе безопасности Украины.