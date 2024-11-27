С апреля 2024-го в Совет Республики поступило более 5 тысяч обращений граждан – Кочанова

Работа с людьми – одно из основных направлений работы парламентариев. С апреля 2024 года в Совет Республики поступило более 5 тысяч обращений граждан. Об этом 27 ноября заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметила спикер, сенаторы используют разнообразные формы работы с гражданами. Это и личное общение, и прямые телефонные линии, и проведение единых дней приема в регионах. Общение с людьми дает возможность понимать происходящие процессы и вносить предложения в законы и нормативные правовые акты, которые будут во благо нашего народа и страны. Так же можно охарактеризовать и встречи с молодежью. Именно через живой диалог формируется представление о том, что сегодня интересует и волнует молодых людей. В формате открытого диалога студенты смогли задать Наталье Кочановой все интересующие вопросы. В их числе – преемственность поколений, демографическая ситуация в стране, сохранение традиционных семейных ценностей.

Иван Квашко, студент Белорусского государственного университета: Для нас, представителей студенческого сообщества, это очень большое счастье, большая возможность. Поскольку, встречи на высшем уровне позволяют нам, молодежи, активно высказываться насчет тех идей, тех инициатив, которые нас волнуют.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Нам, членам Совета Республики, встречаться с молодежью интересно еще и потому, что, конечно, работая над законопроектами мы понимаем – какие вопросы наиболее актуальны для молодежной среды, что еще нужно сделать для того, чтобы решить те вопросы, которые у них возникают. Вопросов было достаточно много, причем вопросы такие интересные. Прежде всего, нацелены на дальнейшее развитие нашей страны, что ждет нашу страну в будущем.

Также на встрече Наталья Кочанова рассказала о деятельности парламента, в частности экспертного совета, созданного при Совете Республики. Затронула и тему участия парламентской делегации Беларуси в очередном заседании Совета межпарламентской ассамблеи СНГ, которое состоялось на прошлой неделе в Санкт-Петербурге.