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С апреля 2024-го в Совет Республики поступило более 5 тысяч обращений граждан – Кочанова

27 ноября 2024 17:51
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Работа с людьми – одно из основных направлений работы парламентариев. С апреля 2024 года в Совет Республики поступило более 5 тысяч обращений граждан. Об этом 27 ноября заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С апреля 2024-го в Совет Республики поступило более 5 тысяч обращений граждан – Кочанова-2

Как отметила спикер, сенаторы используют разнообразные формы работы с гражданами. Это и личное общение, и прямые телефонные линии, и проведение единых дней приема в регионах. Общение с людьми дает возможность понимать происходящие процессы и вносить предложения в законы и нормативные правовые акты, которые будут во благо нашего народа и страны. Так же можно охарактеризовать и встречи с молодежью. Именно через живой диалог формируется представление о том, что сегодня интересует и волнует молодых людей. В формате открытого диалога студенты смогли задать Наталье Кочановой все интересующие вопросы. В их числе – преемственность поколений, демографическая ситуация в стране, сохранение традиционных семейных ценностей. 

С апреля 2024-го в Совет Республики поступило более 5 тысяч обращений граждан – Кочанова-4

Иван Квашко, студент Белорусского государственного университета:
Для нас, представителей студенческого сообщества, это очень большое счастье, большая возможность. Поскольку, встречи на высшем уровне позволяют нам, молодежи, активно высказываться насчет тех идей, тех инициатив, которые нас волнуют.

С апреля 2024-го в Совет Республики поступило более 5 тысяч обращений граждан – Кочанова-6

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Нам, членам Совета Республики, встречаться с молодежью интересно еще и потому, что, конечно, работая над законопроектами мы понимаем – какие вопросы наиболее актуальны для молодежной среды, что еще нужно сделать для того, чтобы решить те вопросы, которые у них возникают. Вопросов было достаточно много, причем вопросы такие интересные. Прежде всего, нацелены на дальнейшее развитие нашей страны, что ждет нашу страну в будущем. 

Также на встрече Наталья Кочанова рассказала о деятельности парламента, в частности экспертного совета, созданного при Совете Республики. Затронула и тему участия парламентской делегации Беларуси в очередном заседании Совета межпарламентской ассамблеи СНГ, которое состоялось на прошлой неделе в Санкт-Петербурге.

# Молодежь Беларуси # Наталья Кочанова # БГУ

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