Леонид Заяц посетил завод по производству мостовых конструкций

Пенсионный возраст, стоимость арендного жилья для молодых семей, изменения климата и новые культуры на полях Беларуси. Такой разнообразный круг вопросов прозвучал во время встречи председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Леонида Зайца с трудовым коллективом завода по производству мостовых конструкций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время открытого диалога обсудили не только насущные проблемы, но и перспективы развития страны. Леонид Заяц отметил стойкость белорусской экономики перед санкциями: ни одно предприятие не остановило работу, а производство в различных секторах, от АПК до строительства, демонстрирует рост. Валовой продукт вырос более чем на 4 %, что положительно сказалось на заработных платах.

Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

Глава государства неоднократно говорил, ваше дело – экономика. Надо, чтобы работали люди, зарабатывали деньги, чтобы работали предприятия. А мы обеспечим внешний контур для того, чтобы в Беларуси был мир. Поэтому и Президенту помогать надо. Трудиться честно, добросовестно, понимать, что за тебя твою работу никто не сделает, что благосостояние тебя, твоей семьи зависит от тебя же.

Встречи с людьми – приоритетное направление деятельности всех государственных органов. Это источник информации и база, которая является основой для работы над законопроектами.